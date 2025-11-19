Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NZ vs WI: 18 गेंद पर चाहिए थे 40 रन, फिर गरजा न्यूजीलैंड के कप्तान का बल्ला; धरा रह गया शाई होप का शतक

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:46 PM (IST)

    मिचेल सैंटनर ने निचले क्रम आकर मैच का रूख पूरी तरह से पलट दिया। न्यूजीलैंड को एक समय 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे। इसके बाद मिचेल सैंटनर ने 32वें ओवर की पहली तीन गेंद पर 14 रन बनाकर ऐलान कर दिया कि न्यूजीलैंड हार मानने वाला नहीं है। अंत में मुकाबले को पांच विकेट से अपने नाम कर लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मिचेल सैंटनर ने खेली तूफानी पारी। फोटो सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में गजब का रोमांच देखने के लिए मिला। वेस्टइंडीज ने पहले शाई होप के शतक की बदौलत 247 रन का चुनौती पूर्ण स्कोर बनाया। इसके बाद गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए मैच में जान फूंक दी, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान ने अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सारी महफिल लूट ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिचेल सैंटनर ने निचले क्रम आकर मैच का रूख पूरी तरह से पलट दिया। न्यूजीलैंड को एक समय 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे। इसके बाद मिचेल सैंटनर ने 32वें ओवर की पहली तीन गेंद पर 14 रन बनाकर ऐलान कर दिया कि न्यूजीलैंड हार मानने वाला नहीं है। अंत में मुकाबले को पांच विकेट से अपने नाम कर लिया। सीरीज के पहले मुकाबले न्यूजीलैंड ने छह रन से जीत दर्ज की थी। वहीं, दूसरे मुकाबले में भी जीत दर्जकर सीरीज अपने नाम कर ली।

    बारिश के चलते ओवर में कटौती

    बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ। इसे 50 ओवर से घटाकर 34 ओवर का कर दिया गया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। एक वक्त वेस्टइंडीज की टीम संकट से जूझ रही थी। वेस्टइंडीज के 5 विकेट केवल 86 रन पर ही गिर गए थे। उसके बाद कप्तान ने मोर्चा संभाला और कमाल की पारी खेल दी। शाई होप ने 69 बॉल पर नाबाद 109 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके और 4 छक्के लगाए।

    रवींद्र और कॉनवे ने दी ठोस शुरुआत

    जब न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो सलामी जोड़ी ने 106 रन की साझेदारी कर ठोस शुरुआत की। टीम का पहला विकेट रचिन रवींद्र के रूप में गिरा। वह 56 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे सलामी बल्लेबाज डवोन कॉनवे टिके हुए थे। वे शतक की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी 90 के स्कोर पर आउट हो गए। अचानक लगातार विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की टीम संकट में घिरती हुई नजर आई। तब लग रहा था कि ये स्कोर चेज नहीं हो पाएगा।

    फिर आया सैंटनर का तूफान

    टीम का स्कोर 194 पर पांच विकेट था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने केवल 15 बॉल पर नाबाद 34 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। अपनी इस पारी में सैंटनर ने तीन चौके और दो छक्के जड़े। टॉम लैथम ने भी 29 बॉल पर नाबाद 39 रनों की अहम पारी खेली।

    यह भी पढे़ं- WI vs NZ: शाई होप ने तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, गेल-कोहली की कर ली बराबरी; निशाने पर सचिन का कीर्तिमान