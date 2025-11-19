WI vs NZ: शाई होप ने तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, गेल-कोहली की कर ली बराबरी; निशाने पर सचिन का कीर्तिमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में महज 66 गेंद पर शानदार शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की जड़ लगा दी। शाई होप का यह न्यूजीलैंड में उनका पहला शतक था और वनडे करियर का 19वीं सेंचुरी रही। इसके साथ ही उन्होंने सबसे ज्यादा देशों में वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली और क्रिस गेल की बराबरी कर ली। साथ ही एक अन्य रिकॉर्ड के मामले में ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने नेपियर अपनी आक्रामक शतकीय पारी के दौरान ने महज 142 पारियों में 6000 रन भी पूरे किए। इस तरह वह वेस्टइंडीज के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने अपने वनडे करियर की 141 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। होप ने ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है।