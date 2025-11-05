Language
    NZ vs WI T20I: 18 गेंद और 48 रन... वेस्टइंडीज के खिलाफ मिचेल सेंटनर का आया तूफान, फिर भी मैच हारा मेजबान

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज में जीत के साथ आगाज किया है। पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने छह विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड 9 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सकी।

    मिचेल सेंटनर की फिफ्टी के बावजूद हारी न्यूजीलैंड।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैच की टी20I का आगाज हो गया। ऑकलैंड में खेले गए पहले मैच वेस्टइंडीज ने मेजबान न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। टी20I में यह वेस्टइंडीज की लगातार पांचवीं जीत है। हालांकि, यह जीत इतनी आसानी से नहीं मिली। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने वेस्टइंजीड को लगभग पानी पिला दिया था।

    गौरतलब है कि यह पहली बार है जब वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को ईडन पॉर्क में हराया है। इससे पहले उन्होंने 2008 में ऑकलैंड में सुपर ओवर में जीत हासिल की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। कप्तान शाई होप ने 53 रन की पारी खेली।

    7 रन से पीछे रह गई न्यूजीलैंड

    इसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम 7 रन से पीछे रह गई। हालांकि, कप्तान मिचेल सेंटनर ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को लगभग जीत दिला दी थी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सकी।

    पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। 4 रन के स्कोर पर उन्हें पहला झटका लगा और 100 तक पहुंचते-पहुंचते अपने चार विकेट गंवा दिए। हालांकि, कप्तान शाई होप ने पहले रोस्टन चेज (28) और रोवमन पॉवेल (33) के साथ मिलकर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

    18 गेंद पर चाहिए थे 56 रन

    लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम ने 16.4 ओवर 107 पर अपने 9 विकेट गंवा दिए थे। टीम पर बड़ी हार का संकट मंडरा रहा था। टीम को 18 गेंद पर जीत के लिए 56 रन चाहिए थे और एक विकेट शेष बचा था। ऐसे में कप्तान मिचेल सेंटनर ने तूफानी पारी खेली। सेंटनर ने आखिरी की 18 गेंद पर 48 रन बनाए।

    सेंटनर का आया तूफान

    18वें ओवर में सेंटनर ने चौके, एक सिक्स और एक सिंगल के साथ 23 रन बटोरे। 19वें ओवर में तीन चौके और एक सिंगल के साथ 13 रन और आखिरी ओवर में एक सिक्स और एक चौके साथ कुल 12 रन बनाए। वह 28 गेंद पर 55 रन बनाकर नाबाद रहे।

