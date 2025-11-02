Language
    NZ vs WI: केन विलियमसन का संन्यास, इन दो स्टार्स की हुई वापसी..न्यूजीलैंड ने विंडीज सीरीज के लिए T20I टीम का किया एलान

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:22 AM (IST)

    NZ vs WI T20I: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम का एलान किया है। इस टीम में काइल जैमीसन और इश सोढ़ी की वापसी हुई है, जबकि ऑलराउंडर नाथन स्मिथ को भी शामिल किया गया है, जो अपना T20I डेब्यू कर सकते हैं। यह सीरीज 5 नवंबर से ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुरू होगी। यह घोषणा केन विलियमसन के T20I क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद हुई है।  

    NZ vs WI T20I 2025: न्यूजीलैंड की टीम का एलान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। NZ vs WI T20I: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम का एलान किया है। न्यूजीलैंड की टीम में काइल जैमीसन और इश सोढ़ी की वापसी हुई है। यह सीरीज बुधवार यानी 5 नवंबर से ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुरू होगी। 

    14 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर नाथन स्मिथ को भी शामिल किया गया है, जो अपना T20I डेब्यू कर सकते हैं। वह पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ टीम का हिस्सा थे। 

    NZ vs WI T20I 2025: न्यूजीलैंड की टीम का एलान

    दरअसल, न्यूजीलैंड (New Zealand National Cricket Team) के दिग्गज ने केन विलियमसन (Kane Williamson Retirement) ने हाल ही में T20I क्रिकेट से संन्यास का एलान किया है। विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में वापसी की थी, लेकिन उनका मानना है कि 2026 T20 विश्व कप से पहले टीम में काफी नया टैलेंट मौजूद है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये उनके और टीम के लिए सही समय है और इसलिए वह टी20I से रिटायर हो रहे हैं।

    केन विलियमसन के संन्यास लेने के बाद न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज (2 बार T20 विश्व कप चैंपियन) के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है।

    कीवी टीम में काइल जैमीसन की वापसी हुई है, जो वे इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से साइड इंजरी के कारण बाहर थे। अब फिट होकर वह लौट रहे हैं।

    उनके अलावा इश सोढ़ी की वापसी हुई है, जो सबसे अनुभवी T20I खिलाड़ी होने के नाते टीम को मजबूती देने का काम करेंगे। वहीं, नाथन स्मिथ टीम में शामिल हुए हैं। टेस्ट और ODI में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब T20I डेब्यू करने का मौका मिल सकता है।

    इस बीच कोच रॉब वॉल्टर ने न्यूजीलैंड की टीम की घोषणा पर कहा कि काइल की फिटनेस अच्छी है और वे इस सीरीज के लिए तैयार हैं। नाथन ने टेस्ट और ODI में अच्छी शुरुआत की है, अब T20 में भी उनके प्रदर्शन पर भरोसा है। इश सोढ़ी हमारे सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले T20I खिलाड़ी हैं, उनका अनुभव टीम के लिए बहुत मायने रखता है।

    मैट हेनरी को दिया गया आराम 

    हेड कोच रॉब वॉल्टर के अनुसार, मैट हेनरी को आराम दिया गया है। वे जिम्बाब्वे दौरे (जुलाई) से अब तक लगातार खेल रहे थे। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दो ODI मैच भी मिस करने पड़े थे क्योंकि उनकी पिंडली में खिंचाव था। अब उन्हें ब्रेक मिलने से रिकवरी में भी फायदा होगा।

    NZ vs WI T20I सीरीज कब शुरू होगी?

    पहला T20I: 5 नवंबर

    वेन्यू-  ईडन पार्क, ऑकलैंड

    वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की T20I टीम:

    मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सिफर्ट, नाथन स्मिथ, ईश सोढ़ी 

