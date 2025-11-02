एक युग का अंत! Kane Williamson ने World Cup से पहले T20I क्रिकेट से लिया संन्यास, आगे की योजना का किया खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Kane Williamson Retires from T20I Cricket: न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन ने T20 विश्व कप 2026 से पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह फैसला न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

35 साल के विलियमसन ने टी20I में शानदार करियर के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने 93 मैचों में 2575 रन बनाए, औसत 33.44 रहा और 18 हाफ-सेंचुरी भी लगाई। शांत स्वभाव वाले बल्लेबाज के रूप में मशहूर विलियमसन ने न्यूजीलैंड को 2021 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन उस दौरान उनका बेहतरीन 85 रन का योगदान भी टीम को जीत नहीं दिला सका।

इसके अलावा उन्होंने 2016 और 2022 में टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। अब उन्होंने टी20 विश्व कप2026 से पहले टी20I से संन्यास का एलान किया और उन्होंने अपने आगे के प्लान को लेकर भी खुलासा किया। Kane Williamson Retires: केन विलियमसन ने T20I से लिया संन्यास दरअसल, केन विलियमसन ने कहा कि यह फैसला उनके और टीम, दोनों के लिए सही समय पर लिया गया है। उनके अनुसार, यह कदम टीम को आगे की तैयारी और T20 विश्व कप 2026 से पहले स्पष्टता देगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा जारी की गई स्टेटमैंट के अनुसार, केन विलियम का कहना है कि अब काफी टैलेंटेड यंग खिलाड़ी तैयार हैं और आने वाला समय उन्हें मौका देने और वर्ल्ड कप से पहले तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

केन विलियमसन ने आगे के प्लान पर भी चुप्पी तोड़ी विलियमसन ने NZC के साथ 'कैज़ुअल कॉन्ट्रैक्ट' साइन किया है, जिसमें वे अपनी उपलब्धता खुद तय कर सकते हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचों का बोझ कम करने का फैसला किया है ताकि परिवार को अधिक समय दे सकें और साथ ही दुनियाभर की टी20 लीग्स में खेल सकें। बता दें कि वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टी20 और ODI सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन दिसंबर में होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे।