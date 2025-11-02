Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक युग का अंत! Kane Williamson ने World Cup से पहले T20I क्रिकेट से लिया संन्यास, आगे की योजना का किया खुलासा

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:04 AM (IST)

    Kane Williamson Retirement News: न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन ने टी20 विश्व कप 2026 से पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने परिवार को अधिक समय देने, दुनियाभर की टी20 लीग्स में खेलने और युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए यह फैसला लिया है। विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ 'कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट' साइन किया है, जिसके तहत वे अपनी उपलब्धता खुद तय कर सकते हैं और वह टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Kane Williamson ने World Cup से पहले T20I क्रिकेट से लिया संन्यास

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Kane Williamson Retires from T20I Cricket: न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन ने T20 विश्व कप 2026 से पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह फैसला न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    35 साल के विलियमसन ने टी20I में शानदार करियर के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने 93 मैचों में 2575 रन बनाए, औसत 33.44 रहा और 18 हाफ-सेंचुरी भी लगाई। शांत स्वभाव वाले बल्लेबाज के रूप में मशहूर विलियमसन ने न्यूजीलैंड को 2021 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन उस दौरान उनका बेहतरीन 85 रन का योगदान भी टीम को जीत नहीं दिला सका।

    इसके अलावा उन्होंने 2016 और 2022 में टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। अब उन्होंने टी20 विश्व कप2026 से पहले टी20I से संन्यास का एलान किया और उन्होंने अपने आगे के प्लान को लेकर भी खुलासा किया।

    Kane Williamson Retires: केन विलियमसन ने T20I से लिया संन्यास

     दरअसल, केन विलियमसन ने कहा कि यह फैसला उनके और टीम, दोनों के लिए सही समय पर लिया गया है। उनके अनुसार, यह कदम टीम को आगे की तैयारी और T20 विश्व कप 2026 से पहले स्पष्टता देगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा जारी की गई स्टेटमैंट के अनुसार, केन विलियम का कहना है कि अब काफी टैलेंटेड यंग खिलाड़ी तैयार हैं और आने वाला समय उन्हें मौका देने और वर्ल्ड कप से पहले तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

    केन विलियमसन ने आगे के प्लान पर भी चुप्पी तोड़ी

    विलियमसन ने NZC के साथ 'कैज़ुअल कॉन्ट्रैक्ट' साइन किया है, जिसमें वे अपनी उपलब्धता खुद तय कर सकते हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचों का बोझ कम करने का फैसला किया है ताकि परिवार को अधिक समय दे सकें और साथ ही दुनियाभर की टी20 लीग्स में खेल सकें। बता दें कि वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टी20 और ODI सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन दिसंबर में होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे। 

    न्यूजीलैंड क्रिकेट के एनजेडसी के मुख्य कार्यकारी स्कॉट वेनिक ने विलियमसन के अपार योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बोर्ड उनके फैसले का पूरा सम्मान करता है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमने केन को यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वह अपने शानदार करियर के अंतिम पड़ाव पर है, उसे हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है। हम उसे लंबे समय तक खेलते हुए देखना पसंद करेंगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह न्यूजीलैंड क्रिकेट के दिग्गज के रूप में जाना जाएगा।

    यह भी पढ़ें- NZ vs ENG: 42 साल बाद न्‍यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में किया इंग्‍लैंड का क्‍लीन स्‍वीप, Blair Tickner की वापसी बनी यादगार 

    यह भी पढ़ें- Kane Williamson की IPL में हुई वापसी, फ्रेंचाइजी मालिक ने ये बड़ी जिम्मेदारी देकर किया ग्रैंड वेलकम