स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। प्‍लेयर ऑफ द मैच ब्‍लेयर टिकनर (4 विकेट और नाबाद 18 रन) के दम पर न्‍यूजीलैंड ने शनिवार को इंग्‍लैंड को तीसरे व अंतिम वनडे में 32 गेंदें शेष रहते दो विकेट से हरा दिया।

इसी के साथ न्‍यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में इंग्‍लैंड का 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया। न्‍यूजीलैंड ने अपने घर में 1983 के बाद इंग्‍लैंड का वनडे सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप किया। वेलिंगटन में खेले गए तीसरे वनडे में पहले बल्‍लेबाजी के आमंत्रण को स्‍वीकारने वाली इंग्‍लैंड की टीम 40.2 ओवर में 222 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में न्‍यूजीलैंड ने भी कड़ा संघर्ष किया, लेकिन 44.2 ओवर में 8 विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया।

न्‍यूजीलैंड ने किया कड़ा संघर्ष 223 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी न्‍यूजीलैंड को डेवोन कॉनवे (34) और रचिन रवींद्र (46) ने 78 रन की साझेदारी करके शानदार शुरुआत दिलाई। कॉनवे के रनआउट होने से यह साझेदारी टूटी। यहां से न्‍यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई। अगले 69 रन के भीतर आधी कीवी टीम डगआउट लौट गई।

रवींद्र को सैम करन ने क्‍लीन बोल्‍ड किया। विल यंग (1) और टॉम लैथम (10) व माइकल ब्रेसवेल (13) जल्‍दी-जल्‍दी पवेलियन लौटे। डैरिल मिचेल ने एक छोर संभाले रखा। उन्‍होंने कप्‍तान मिचेल सैंटनर (27) के साथ छठे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की। सैंटनर को कार्स ने आउट करके मुकाबला रोमांचक बनाया।

टिकनर बल्‍लेबाजी में छाए न्‍यूजीलैंड ने डैरिल मिचेल के रूप में अपना आठवां विकेट गंवाया, जिन्‍हें सैम करन ने विकेटकीपर बटलर के हाथों कैच आउट कराया। यहां से जैक फोक्‍स (14*) और ब्‍लेयर टिकनर (18*) ने महत्‍वपूर्ण 30 रन जोड़कर कीवी टीम की जीत पर मुहर लगाई।

टिकनर ने 20 गेंदों में दो चौके की मदद से नाबाद 18 रन बनाए। इंग्‍लैंड की तरफ से सैम करन और जैमी ओवर्टन को दो-दो विकेट मिले। ब्रायडन कार्स और आदिल राशिद के खाते में एक-एक विकेट आया। डफी-फोक्‍स ने मचाई तबाही बता दें कि न्‍यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंग्‍लैंड को पहले बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया। जैकब डफी और जैक फोक्‍स ने मेहमान टीम के खस्‍ता हाल किए और केवल 44 रन पर उसके पांच विकेट गिरा दिए। डफी ने बेन डकेट (8), हैरी ब्रूक (6) और जैकब बेथेल (11) को अपना शिकार बनाया।

फोक्‍स ने जैमी स्मिथ (5) और जो रूट (2) का शिकार किया। जोस बटलर (38) और सैम करन (17) ने पारी संवारने का प्रयास किया, लेकिन स्‍कोर 100 रन के पार होते तक दोनों बल्‍लेबाज पवेलियन लौट गए। टिकनर ने समेटी इंग्‍लैंड की पारी बता दें कि बटलर और करन दोनों को ब्‍लेयर टिकनर ने क्‍लीन बोल्‍ड किया। जैमी ओवर्टन (68) ने इंग्‍लैंड की पारी को संभाला और ब्रायडन कार्स (36) और इंग्‍लैंड को 150 रन के पार लगाया। टिकलर ने कार्स को मिचेल के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। जोफ्रा आर्चर (16) ने महत्‍वपूर्ण योगदान दिया।