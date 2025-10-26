NZ vs ENG: हैरी ब्रूक का तूफान भी नहीं दिला सका इंग्लैंड को जीत, न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में चार विकेट से दी मात
हैरी ब्रूक ने मुश्किल समय में शानदार बल्लेबाजी कर शतक जमाया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। माउंट माउंगानुई के बे ओवल स्टेडियम में रविवार को खेले गए पहले वनडे में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने बल्ले से तूफान मचा दिया। उन्होंने 135 रनों की विस्फोटक पारी खेली जिसमें 11 छक्के और 9 चौके शामिल रहे, लेकिन उनकी यह धांसू पारी भी इंग्लैंड को बचा नहीं सकी। न्यूजीलैंड ने 80 गेंद शेष रहते चार विकेट से जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 35.2 ओवरों में 223 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। टीम का स्कोर दूसरे ओवर में ही 4/2 और फिर 56/6 हो गया। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे। बेन डकेट (2), जो रूट (2), जैकब बेथेल (2), जॉस बटलर (4) और सैम करन (6) सभी नाकाम रहे।
हैरी ब्रूक ने जमाए पैर
मुश्किल स्थिति में इंग्लैंड के कप्तान ब्रूक ने मोर्चा संभाला और कीवी गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू की। ब्रूक ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और शानदार अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने सिर्फ गेंदों पर जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि मैच को देखने वालों के दिलों पर भी छा गए। ब्रूक ने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा। इसके अलावा यह उनका वनडे में सर्वाधिक स्कोर भी है। इस पारी के दौरान उन्होंने वनडे में अपने एक हजार रन भी पूरे किए और न्यूजीलैंड में सभी प्रारूपों में औसत 76 का रिकॉर्ड कायम किया। उनकी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को पूरी तरह ढहने से बचा लिया।
उन्होंने जेमी ओवरटन (46) के साथ सातवें विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की। बाद में ब्रूक ने और ल्यूक वुड (5) के साथ आखिरी विकेट के लिए 57 रन जोड़ टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।
खराब शुरुआत के बाद जीता न्यूजीलैंड
लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूज़ीलैंड की शुरुआत भी डगमगा गई। केन विलियमसन सात महीने बाद लौटे और पहली गेंद पर भी आउट हो गए। टीम ने अपने तीन विकेट 24 रनों पर ही खो दिए थे। लेकिन डेरिल मितेल (78 नाबाद) और माइकल ब्रैसवेल (51) ने पांचवें विकेट के लिए 92 रन जोड़कर टीम को स्थिरता दी। ब्रैसवेल को जो रूट ने स्लिप में 2 रन पर ड्रॉप किया जबकि मिचेल को 33 रन पर जीवनदान मिला। इसके बाद दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजो को पूरी तरह थका दिया और टीम को आराम से जीत दिला दी।
