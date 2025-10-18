एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड ने विश्व कप विजेता कोच को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी से मिले 'धोखे' के बाद उठाया कदम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज से पहले धक्का लगा है। उसके कोचिंग स्टाफ में शामिल एक शख्स ने एशेज सीरीज के दौरान टीम का साथ छोड़ने का फैसला किया है। इस दिग्गज ने एक टी20 लीग खेलने का फैसला किया है और इसलिए एशेज में इंग्लैंड के साथ न रहने की ठानी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये खिलाड़ी हैं टिम साउदी जो इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजी कोच हैं। साउदी ने आईएलटी20 लीग खेलने का फैसला किया है और इसी कारण वह नवंबर में शुरू हो रही एशेज सीरीज के दौरान इंग्लैंड टीम के साथ नहीं रहेंगे।

इस खिलाड़ी को मिली जिम्मेदारी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने डेविड साकेर को गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी दी है। साउदी और डेविड दोनों वार्म अप मैचों और पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में साथ रहेंगे और इसके बाद डेविड पूरी तरह से गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं पॉली कोलिंगवुड निजी कारणों से टीम के साथ नहीं रहेंगे।

डेविड काफी समय इंग्लैंड के साथ काम कर चुके हैं। वह 2010 से 2015 तक इंग्लैंड के गेंदबाजी कोच रहे। इस दौरान उन्होंने 2010-11 एशेज जिताने में इंग्लैंड की मदद की। ये इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट सीरीज जीती है। इसके बाद जब इंग्लैंड ने साल 2022 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था तब भी वह टीम के साथ थे।