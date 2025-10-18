Language
    एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड ने विश्व कप विजेता कोच को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी से मिले 'धोखे' के बाद उठाया कदम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:01 PM (IST)

    इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने एशेज सीरीज से पहले विश्व विजेता कोच को अपनी टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला एक शख्स के फैसले के बाद किया है। 

    इंग्लैंड क्रिकेट टीम में आया वर्ल्ड कप विजेता कोच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज से पहले धक्का लगा है। उसके कोचिंग स्टाफ में शामिल एक शख्स ने एशेज सीरीज के दौरान टीम का साथ छोड़ने का फैसला किया है। इस दिग्गज ने एक टी20 लीग खेलने का फैसला किया है और इसलिए एशेज में इंग्लैंड के साथ न रहने की ठानी है।

    ये खिलाड़ी हैं टिम साउदी जो इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजी कोच हैं। साउदी ने आईएलटी20 लीग खेलने का फैसला किया है और इसी कारण वह नवंबर में शुरू हो रही एशेज सीरीज के दौरान इंग्लैंड टीम के साथ नहीं रहेंगे।

    इस खिलाड़ी को मिली जिम्मेदारी

    इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने डेविड साकेर को गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी दी है। साउदी और डेविड दोनों वार्म अप मैचों और पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में साथ रहेंगे और इसके बाद डेविड पूरी तरह से गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं पॉली कोलिंगवुड निजी कारणों से टीम के साथ नहीं रहेंगे।

    डेविड काफी समय इंग्लैंड के साथ काम कर चुके हैं। वह 2010 से 2015 तक इंग्लैंड के गेंदबाजी कोच रहे। इस दौरान उन्होंने 2010-11 एशेज जिताने में इंग्लैंड की मदद की। ये इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट सीरीज जीती है। इसके बाद जब इंग्लैंड ने साल 2022 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था तब भी वह टीम के साथ थे।

    ऐसा है शेड्यूल

    इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच 21 नवंबर से ओप्टस स्टेडियम में शुरू होगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच डे-नाइट होगा जो ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा। ये मैच चार से आठ दिसंबर के बीच होगा। तीसरा मैच 17 से 21 दिसंबर के बीच एडिलेड में होगा। 25 से 29 दिसंबर के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा। आखिरी टेस्ट चार से आठ जनवरी 2026 के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

