लीक हुए टेप, टैक्स चोरी और... एशेज से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, वर्ल्ड कप विजेता कप्तान टीम से बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज नजदीक है। 21 नवंबर से एशेज का रोमांच शुरू हो जाएगा। हालांकि, उससे पहले ही इंग्लैंड क्रिकेट में हलचल मच गई है। इंग्लैंड के सहायक कोच पॉल कॉलिंगवुड निजी कारणों का हवाला देते हुए गायब हो गए हैं।

कॉलिंगवुड आखिरी बार पिछले दिसंबर में न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के दौरान मीडिया में सार्वजनिक रूप से टीम के साथ दिखाई दिए थे। इंग्लैंड के सहायक कोच पॉल कॉलिंगवुड के गायब होने से एशेज से पहले काफी हलचल मच गई है।

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड के पहले विश्व कप विजेता कप्तान पॉल कॉलिंगवुड को एशेज के लिए इंग्लैंड की बैकरूम टीम में शामिल किए जाने की संभावना कम है। इसके पीछे उनके विवाद बताए जा रहे हैं, जो उनके पतन का कारण बन गया है।

लीक हुई तस्वीरें और टेप वेस्टइंडीज में एक सीरीज के लिए अस्थायी हेड कोच नियुक्त किए जाने के 56 दिनों के भीतर बारबाडोस के एक समुद्र तट पर एक महिला को चूमते हुए उनकी तस्वीरें सामने आईं। वहीं, इंग्लैंड टीम निर्णायक तीसरे टेस्ट में 10 विकेट से हारी थी।

अप्रैल 2023 से कॉलिंगवुड विवादों में घिरे हुए हैं, जब उनके पूर्व साथी ग्रीम स्वान ने रिग बिज पॉडकास्ट पर खुलासा किया कि पूर्व इंग्लैंड कप्तान से जुड़ी एक अश्लील ऑडियो रिकॉर्डिंग क्रिकेटरों के बीच प्रसारित हो रही है। लीक हुई इस क्लिप में कथित तौर पर कॉलिंगवुड को कई महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते हुए दिखाया गया है। हालांकि यह कब और कहां हुआ? इसकी जानकारी अभी भी अनिश्चित है। 2007 में स्ट्रिप बार की घटना रिपोर्ट् में बताया गया है कि 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की कप्तानी करने से ठीक एक दिन पहले पॉल कॉलिंगवुड की केप टाउन के एक स्ट्रिप क्लब, मावेरिक्स में तस्वीर खींची गई थी। इस घटना के लिए उन पर £1,000 का जुर्माना लगाया गया, लेकिन जल्द ही मामला रफा-दफा कर दिया गया।

टैक्स धोखाधड़ी कॉलिंगवुड की मुश्किलें और बढ़ गईं, जब हाल ही में उन्हें एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स (एचएमआरसी) से कानूनी झटका लगा। इसने उन्हें £196,000 (करीब 2 करोड़ रुपये) का बिल चुकाने का आदेश दिया है। यह जुर्माना एक निजी सेवा कंपनी, पीडीसी राइट्स के इस्तेमाल से जुड़ी एक लंबे समय से चल रही जांच के आधार पर लगाया गया है, जिसका उद्देश्य प्रायोजन सौदों से होने वाली कमाई को अपनी कर देनदारी से कम करना था।