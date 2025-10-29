Language
    NZ vs ENG: 17 साल में पहली बार न्यूजीलैंड की इंग्लैंड पर शाही जीत, ब्लेयर टिकनर ने सुपरहिट अंदाज में की वापसी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    Hero Image

    न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को हराया।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बदकिस्मती से टी20I सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज जीतकर कर इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड ने तीन मैच की वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 17 साल बाद इंग्लैंड धरती पर इतिहास रच दिया है। दूसरे वनडे में कीवी टी ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। 

    दूसरे मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ब्लेयर टिकनर की घातक गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड की टीम 36 ओवर में 175 रन ही बना सकी। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने पांच विकेट गंवाकर 33.1 ओवर में 177 रन बनाकर मैच जीत लिया। जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट चटकाए।

    खराब रही शुरुआत

    इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। महज तीन के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। 105 पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ब्लेयर टिकनर ने 8 ओवर में 1 मेडन और 34 रन देकर चार विकेट चटकाए। नेथन स्मिथ के नाम दो विकेट रहा। इंग्लैंड के लिए जेमी ओवर्टन ने सर्वाधिक 42 रन बनाए।

    लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की भी शुरुआत खराब ही। विल यांग बिना खाता खोले पहले ही ओवर में आउट हो गए। हालांकि, लंबे समय बाद मैदान पर लौटे केन विलियमसन ने रचिन रविंद्र का साथ दिया और 42 रन की साझेदारी की। विलियमसन 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रचिन ने 54 रन की पारी खेली।

    इसके बाद डेरिल मिचेल ने नाबाद 56 रन की पारी खेल टीम को जीत दिला दी। कप्तान मिचेल सेंटनर ने नाबाद 34 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। जेमी ओवर्टन और आदिल रशीद को एक-एक विकेट मिला।

    न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास

    तीन मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त लेकर न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया। साल 2008 के बाद न्यूजीलैंड ने पहली बार इंग्लैंड की धरती पर कोई द्विपक्षीय सीरीज जीती है। यानी इंग्लैंड में कोई भी सीरीज जीतने का 17 साल का इंतजार खत्म हुआ है। इससे पहले न्यूजीलैंड को टी20I सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था।

