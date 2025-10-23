Language
    ENG Vs NZ: इंग्लैंड ने जीती टी20I सीरीज, तीसरा मैच चढ़ा बारिश की भेंट

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:42 PM (IST)

    इंग्लैंड ने जीती सीरीज।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। ऑकलैंड में खेला गया तीसरा और आखिरी मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया। यह इस सीरीज का दूसरा मैच था जो बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। पहला मैच बारिश के चलते नहीं हो सका था। दूसरा मैच जीतकर इंग्लैंड ने तीन मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। बारिश की वजह से न्यूजीलैंड की किस्मत बेहद खराब रही।

    तीसरे मैच की शुरुआत में बारिश के चलते केवल 3.4 ओवर का खेल ही हो सका। इस छोटे से खेल में भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने 11 गेंदों पर 23 रन की तूफानी पारी खेली। कार्स ने टिम रॉबिन्सन को 2 रन पर आउट किया, जबकि रचिन रवींद्र को भी वुड ने परेशान किया।

    तीसरा मैच रद्द

    सीफर्ट के दूसरे छक्के के तुरंत बाद बारिश फिर आ गई और खेल रुक गया। रात 10 बजे मैच को 8 ओवर का करके फिर से शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन मैदान पर खिलाड़ी उतरते, उससे पहले ही बारिश ने खेल बिगाड़ दिया और मैच रद्द हो गया।

    दूसरे मैच में इंग्लैंड जीता था

    दूसरा टी20 मैच पूरा हुआ था, जहां इंग्लैंड ने 236 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया था। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 153 रन पर रोक दिया था, लेकिन वह मैच भी रद्द हो गया था। न्यूजीलैंड के लिए यह सीरीज निराशाजनक रही। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी बारिश से प्रभावित हुई थी।

    वनडे सीरीज पर फोकस

    इसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी। टी20 में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ सीरीज का पुरस्कार मिला। इस सीरीज के बाद न्यूजीलैंड का पूरा फोकस वनडे सीरीज पर है।