NZ vs WI 2nd Test Day 2: कॉनवे-मिचेल हे का अर्धशतक...टिकनर की गैरमौजूदगी में छाए माइकल; न्यूजीलैंड का दबदबा कायम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। NZ vs WI 2nd Test Day 2 Report: वेलिंगटन में खेले जा रहे न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन न्यूजीलैंड के डेवोन कॉन्वे और डेब्यू कर रहे मिचेल हे ने शानदार अर्धशतक लगाकर मैच में अपनी टीम को बढ़त दिलाई।

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 73 रनों की बढ़त हासिल कर ली है और दूसरे दिन स्टंप्स तक वेस्टइंडीज को झटका देते हुए उनकी दूसरी पारी में दो विकेट जल्दी निकाल दिए। वेस्टइंडीज की टीम अभी भी 41 रन से पीछे है। उन्होंने दिन के अंत तक2 विकेट खोकर 32 रन बना लिए हैं।

NZ vs WI 2nd Test Day 2: न्यूजीलैंड ने कसा शिकंजा दरअसल, दूसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल में (NZ vs WI 2nd Test Day 2) वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 205 रन पर ऑलआउट हो गई थी। कीवी टीम की ओर से ब्लेयर टिकनर ने 32 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे, लेकिन फील्डिंग करते समय वह गिर गए और उनके कंधे में चोट लगी। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। टिकनर के रूप में कीवी टीम को झटका लगा। बोर्ड ने बताया कि वह दूसरे टेस्ट के बाकी बचे हुए चारों दिन नहीं खेल पाएंगे।

टिकनर की गैरमौजूदगी में छाए माइकल ऐसे में टिकनर की गैरमौजूदगी में छाए माइकल राय, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। पहली पारी में तीन विकेट लेने के बाद डेब्यूटेंट माइकल राय ने दूसरी पारी में दूसरे दिन के खेल के अंत तक एक विकेट हासिल किया। उनके अलावा जैकब डफी को भी एक सफलता मिली। वेस्टइंडीज की टीम की ओर से दूसरी पारी में ब्रैंडन किंग (15*) और केवेम हॉज (3*) बनाकर नाबाद लौटे।

NZ vs WI 2nd Test Day 2: न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 279 रन पर घोषित की न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने की। दोनों ने शानदार शुरुआत की, लेकिन 42 गेंद खेलकर टॉम लैथम 11 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, डेवोन कॉनवे ने 108 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। उनके अलावा विलियमसन ने 37 रन की पारी खेली। डैरिल मिचेल ने 25 रन बनाए। विकेटकीपर मिचेल हे ने 93 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली।