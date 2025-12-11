Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NZ vs WI 2nd Test Day 2: कॉनवे-मिचेल हे का अर्धशतक...टिकनर की गैरमौजूदगी में छाए माइकल; न्यूजीलैंड का दबदबा कायम

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:08 PM (IST)

    NZ vs WI 2nd Test Day 2: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन डे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    NZ vs WI 2nd Test Day 2: न्यूजीलैंड ने कसा शिकंजा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। NZ vs WI 2nd Test Day 2 Report: वेलिंगटन में खेले जा रहे न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन न्यूजीलैंड के डेवोन कॉन्वे और डेब्यू कर रहे मिचेल हे ने शानदार अर्धशतक लगाकर मैच में अपनी टीम को बढ़त दिलाई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 73 रनों की बढ़त हासिल कर ली है और दूसरे दिन स्टंप्स तक वेस्टइंडीज को झटका देते हुए उनकी दूसरी पारी में दो विकेट जल्दी निकाल दिए। वेस्टइंडीज की टीम अभी भी 41 रन से पीछे है। उन्होंने दिन के अंत तक2 विकेट खोकर 32 रन बना लिए हैं।

    NZ vs WI 2nd Test Day 2: न्यूजीलैंड ने कसा शिकंजा

    दरअसल, दूसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल में (NZ vs WI 2nd Test Day 2) वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 205 रन पर ऑलआउट हो गई थी। कीवी टीम की ओर से ब्लेयर टिकनर ने 32 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे, लेकिन फील्डिंग करते समय वह गिर गए और उनके कंधे में चोट लगी। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। टिकनर के रूप में कीवी टीम को झटका लगा। बोर्ड ने बताया कि वह दूसरे टेस्ट के बाकी बचे हुए चारों दिन नहीं खेल पाएंगे।

    टिकनर की गैरमौजूदगी में छाए माइकल

    ऐसे में टिकनर की गैरमौजूदगी में छाए माइकल राय, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। पहली पारी में तीन विकेट लेने के बाद डेब्यूटेंट माइकल राय ने दूसरी पारी में दूसरे दिन के खेल के अंत तक एक विकेट हासिल किया। उनके अलावा जैकब डफी को भी एक सफलता मिली। वेस्टइंडीज की टीम की ओर से दूसरी पारी में ब्रैंडन किंग (15*) और केवेम हॉज (3*) बनाकर नाबाद लौटे।

    NZ vs WI 2nd Test Day 2: न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 279 रन पर घोषित की

    न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने की। दोनों ने शानदार शुरुआत की, लेकिन 42 गेंद खेलकर टॉम लैथम 11 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, डेवोन कॉनवे ने 108 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। उनके अलावा विलियमसन ने 37 रन की पारी खेली। डैरिल मिचेल ने 25 रन बनाए। विकेटकीपर मिचेल हे ने 93 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली। 

    बता दें कि ये कॉनवे का वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक और कुल 13वां पचासा था। वहीं, मिशेल हे ने नंबर 6 पर आकर तेजी से रन बनाए और अपने डेब्यू मैच में शानदार 61 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 73 रनों की पार्टनरशिप हुई और न्यूजीलैंड ने 278/9 पर पारी घोषित कर दी। 

    यह भी पढ़ें- NZ vs WI 2nd Test: टिकनर के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज फेल, 29 रन के अंदर गंवाए 6 विकेट; पहले दिन न्यूजीलैंड का दबदबा

    यह भी पढ़ें- NZ vs WI: मैदान पर दर्द से कराहता रहा खिलाड़ी, 4 रन बचाने के चक्कर में हुआ इंजर्ड; स्ट्रेचर पर ले जाया गया बाहर