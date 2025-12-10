Language
    NZ vs WI: मैदान पर दर्द से कराहता रहा खिलाड़ी, 4 रन बचाने के चक्कर में हुआ इंजर्ड; स्ट्रेचर पर ले जाया गया बाहर

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Blair Tickner Injury: वेलिंगटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी की। मेहमान टीम को 75 ओवर में 205 रन पर ऑलआउट करने के बाद, दिन का खेल खत्म होने तक कीवी टीम 24/0 पर पहुंच गई। अभी वह पहली पारी में विंडीज टीम से 181 रन पीछे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैच के पहले दिन के खेल में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 16 ओवर में 4 विकेट सिर्फ 32 रन देकर हासिल किए, लेकिन दिन के अंत तक उन्हें दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा। उन्हें फील्डिंग करते समय चोट लगी और उन्होंने स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया।

    दरअसल, साल 2023 की शुरुआत के बाद ब्लेयर टिकनर (New Zealand Blair Tickner Injury) का ये पहला टेस्ट था और उन्हें प्लेइंग XI में शामिल किया गया था, क्योंकि मैट हेनरी और नाथन स्मिथ पहले से ही चोटिल थे। हालांकि, इस मुकाबले में ब्लेयर टिकनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाजों का शिकार किया, लेकिन चौका बचाने की कोशिश में चोटिल हो गए। उन्हें मैदान पर दर्द से कराहता देख मेडिकल टीम उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले गई। उनके कंधे पर गंभीर चोट लगी है, जिसके लिए उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

    ब्लेयर टिकनर की ये इंजरी काफी इमोशनल है, क्योंकि उन्होंने मैच में शानदार प्रदर्शन तो किया ही, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी निजी जिंदगी में बीते मुश्किल समय को याद किया था।

    उन्होंने बताया था कि 2023 में उनके टेस्ट डेब्यू ले पहले उनके पिता का घर साइक्लोन में तबाह हो गया था और 2024 के दौरान काउंटी मैच से पहले उनकी वाइफ सराह डायलोसिस से जूझ रही है। ECB ने डेरबायशेयर की आखिरी मौकों पर रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था और इस वजह से ब्लेयर को मैच खेलने के बाद अस्पताल अपनी वाइफ के पास जाना पड़ रहा था।

    चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में हुआ इजाफा

    न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम फिलहाल चोटिल खिलाड़ियों से परेशान हैं। इंजर्ड खिलाड़ियों में मैट हेनरी, लॉक्की फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), विल ओ’रूर्के (पीठ), एडम मिल्ने (टखना), बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग), नाथन स्मिथ (साइड स्ट्रेन), मिचेल सेंटनर (ग्रोन), फिन एलन (पैर), टॉम ब्लंडेल (हैमस्ट्रिंग) और ब्लेयर टिकनर (कंधा) शामिल हैं।  