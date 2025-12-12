स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। न्‍यूजीलैंड ने शुक्रवार को वेलिंगटन में दूसरे टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज को 9 विकेट से मात दी। इसी के साथ न्‍यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। याद दिला दें कि वेस्‍टइंडीज ने मैच में पहले बल्‍लेबाजी की और उसकी पहली पारी 205 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में न्‍यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 278/9 के स्‍कोर पर घोषित की। फिर विंडीज की दूसरी पारी 128 रन पर ढेर हो गई और इस तरह कीवी टीम को जीत के लिए 56 रन का लक्ष्‍य मिला। मेजबान ने एक विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया।

न्‍यूजीलैंड को फायदा वेलिंगटन में जीत के साथ न्‍यूजीलैंड ने विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप (डब्‍ल्‍यूटीसी) फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्‍मीद को मजबूत कर लिया है। न्‍यूजीलैंड को दूसरा टेस्‍ट जीतने पर 12 अंक मिले। ताजा डब्‍ल्‍यूटीसी प्‍वाइंट्स टेबल में न्‍यूजीलैंड की टीम तीसरे स्‍थान पर पहुंच गई है।

न्‍यूजीलैंड ने मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी चक्र में 2 मैचों में एक जीत हासिल की और एक मैच ड्रॉ कराया। इस तरह उसके 16 अंक हुए जबकि विजयी प्रतिशत 66.67 हुआ। ऑस्‍ट्रेलियाई टीम मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी प्‍वाइंट्स में शीर्ष स्‍थान पर मौजूद है, जिसने 5 मैचों में 5 जीत दर्ज की। कंगारू टीम के 60 अंक हैं और जीत का प्रतिशत 100 है।

साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे स्‍थान पर काबिज है। प्रोटियाज टीम के 4 मैचों में तीन जीत और एक हार के साथ 36 अंक हैं। उसका विजयी प्रतिशत 75 है। न्‍यूजीलैंड के पास तीसरा टेस्‍ट जीतकर साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ने का मौका रहेगा।

भारत को तगड़ा नुकसान ताजा डब्‍ल्‍यूटीसी प्‍वाइंट्स टेबल में श्रीलंका चौथे, पाकिस्‍तान पांचवें और भारत छठें स्‍थान पर है। श्रीलंका ने दो मैचों में एक जीत दर्ज की और एक ड्रॉ कराया। उसका विजयी प्रतिशत भी 66.67 है। पाकिस्‍तान ने दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ कुल 12 अंक बनाए और उसका विजयी प्रतिशत 50 है। भारत ने 9 मैचों में चार जीत दर्ज की। 4 में शिकस्‍त झेली और एक ड्रॉ कराया। उसके 52 अंक हैं जबकि विजयी प्रतिशत 48.15 है।

इन तीन टीमों का बुरा हाल इंग्‍लैंड, बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज क्रमश: सातवें, आठवें और 9वें स्‍थान पर हैं। इंग्‍लैंड ने 7 मैचों में केवल दो जीत दर्ज की जबकि चार मैच गंवाए और एक ही ड्रॉ कराया। उसके 26 अंक हैं और विजयी प्रतिशत 30.95।