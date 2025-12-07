स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गाबा में खेले गए एशेज 2025-26 सीरीज के दूसरे टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया ने इंग्‍लैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया पिंक बॉल टेस्‍ट 4 दिन में समाप्‍त हो गया।

इंग्लैंड ने पहली पारी में 177 रनों की बढ़त गंवा दी और फिर अपनी दूसरी पारी में केवल 241 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने 65 रनों का लक्ष्य रखा जिसे उसे चार सत्रों में हासिल करना था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बिना ज्‍यादा समय गंवाए 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

अंक तालिका में हुआ बदलाव इस टेस्‍ट के बाद वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप प्‍वाइंट्स टेबल में बदलाव देखने को मिला है। इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गया है। वहीं कंगारू टीम टॉप पर बरकरार है। ऑस्‍ट्रेलिया ने मौजूदा साइकिल में अब तक 5 मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। उनके नाम 60 अंक और 100 पीसीटी% है।

इंग्‍लैंड को मिली 2 जीत दूसरी ओर इंग्‍लैंड टीम इस साइकिल में अब तक 7 मैच खेली है और 2 में ही जीत दर्ज कर पाई है। 4 में बेन स्‍टोक्‍स की टीम को हार झेलनी पड़ी है और 1 मुकाबला ड्रॉ पर समाप्‍त हुआ है। उनका पीसीटी% 30.95 है। डब्ल्यूटीसी 2025-27 अंक तालिका में पीसीटी% के मामले में केवल बांग्लादेश (16.67) और वेस्टइंडीज (5.55) ही उनसे नीचे हैं।