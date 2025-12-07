Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WTC 2025-27 Points Table: लगातार 2 जीत के साथ ऑस्‍ट्रेलिया टॉप पर, इंग्‍लैंड को हुआ नुकसान

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गया है। वहीं कंगारू टीम टॉप पर बरकरार है। ऑस्‍ट्रेलिया ने मौजूदा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑस्‍ट्रेलिया की लगातार दूसरी जीत। इमेज- आईसीसी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गाबा में खेले गए एशेज 2025-26 सीरीज के दूसरे टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया ने इंग्‍लैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया पिंक बॉल टेस्‍ट 4 दिन में समाप्‍त हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंग्लैंड ने पहली पारी में 177 रनों की बढ़त गंवा दी और फिर अपनी दूसरी पारी में केवल 241 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने 65 रनों का लक्ष्य रखा जिसे उसे चार सत्रों में हासिल करना था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बिना ज्‍यादा समय गंवाए 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

    अंक तालिका में हुआ बदलाव

    इस टेस्‍ट के बाद वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप प्‍वाइंट्स टेबल में बदलाव देखने को मिला है। इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गया है। वहीं कंगारू टीम टॉप पर बरकरार है। ऑस्‍ट्रेलिया ने मौजूदा साइकिल में अब तक 5 मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। उनके नाम 60 अंक और 100 पीसीटी% है।

    इंग्‍लैंड को मिली 2 जीत

    दूसरी ओर इंग्‍लैंड टीम इस साइकिल में अब तक 7 मैच खेली है और 2 में ही जीत दर्ज कर पाई है। 4 में बेन स्‍टोक्‍स की टीम को हार झेलनी पड़ी है और 1 मुकाबला ड्रॉ पर समाप्‍त हुआ है। उनका पीसीटी% 30.95 है। डब्ल्यूटीसी 2025-27 अंक तालिका में पीसीटी% के मामले में केवल बांग्लादेश (16.67) और वेस्टइंडीज (5.55) ही उनसे नीचे हैं।

    भारत से जीते थे 2 मैच

    एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड ने जून और जुलाई में लीड्स और लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ मैच जीते। वहीं एजबेस्टन और द ओवल में खेले गए दूसरे और पांचवें टेस्ट में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। जबकि मैनचेस्टर में दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा। भारत अंक तालिका में पांचवें स्थान पर बना हुआ है। दो बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में हारने वाली टीम ने अब तक खेले 9 में से 4 मैच जीते हैं।

    यह भी पढ़ें- AUS vs ENG 2nd Test: अपने ही ताबूत में कील ठोक रही इंग्लैंड टीम, गाबा में इन कारणों से गंवाया टेस्ट मैच

    यह भी पढ़ें- ENG vs AUS Ashes Test: पिंक बॉल टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 2-0 की बढ़त, गाबा में भी शर्मसार हुई बेन स्टोक्स की सेना