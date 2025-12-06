Language
    WTC Points Table: न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ के बावजूद वेस्टइंडीज सबसे नीचे, कीवी टीम ने बनाई बढ़त

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    वेस्टइंडीज ने शनिवार को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ करा लिया है। 531 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही वेस्टइंडीज के लिए ग्रीव्स ...और पढ़ें

    ड्रॉ पर समाप्‍त हुआ यह मुकाबला। इमेज- एक्‍स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जस्टिन ग्रीव्स के नाबाद दोहरे शतक के चलते वेस्टइंडीज ने शनिवार को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ करा लिया है। 531 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही वेस्टइंडीज के लिए ग्रीव्स ने शानदार पारी खेली। वह 308 गेंदों पर 202 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद दोनों कप्तानों ने हेगले ओवल में आखिरी दिन हाथ मिलाया। मैच खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 457/6 था।

    होप ने लगाया शतक

    वेस्‍टइंडीज की ओर से शाई होप ने दूसरी पारी में शतक लगाया। शाई होप (140) और केमार रोच (नाबाद 58) ने 'मैन ऑफ द मैच' ग्रीव्स के साथ अहम पार्टनरशिप कीं। हालांकि, वेस्‍टइंडीज टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर खिसक गई।

    9वें नंबर पर वेस्‍टइंडीज

    WTC 2025-2027 पॉइंट्स टेबल में वेस्‍टइंडीज 9वें नंबर है। विंडीज टीम ने अब तक 6 मैच खेले हैं और उन्‍हें 5 में हार का मुंह देखना पड़ा है। एक मैच ड्रॉ पर समाप्‍त हुआ। वेस्टइंडीज का पीसीटी 5.56 है। मौजूदा साइकिल का अपना पहला मैच खेलने वाली न्यूजीलैंड टीम 33.33 के पीसीटी के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गई है।

    टॉप पर ऑस्‍ट्रेलिया टीम

    ऑस्ट्रेलिया 4 मैचों में 4 जीत के साथ WTC 2025-2027 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। हाल ही में भारत को 2-0 से टेस्‍ट सीरीज हराने वाली दक्षिण अफ्रीका अब तक चार मैचों में तीन जीत के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान और भारत क्रमशः 50 और 48.15 के पीसीटी के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

    भारतीय टीम को हाल ही में घर पर दक्षिण अफ्रीका के हाथों टेस्‍ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता में खेले गए पहले टेस्‍ट में भारतीय टीम को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद गुवाहाटी में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्‍ट को साउथ अफ्रीका टीम ने 408 रन से अपने नाम किया था।

