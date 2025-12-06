WTC Points Table: न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ के बावजूद वेस्टइंडीज सबसे नीचे, कीवी टीम ने बनाई बढ़त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जस्टिन ग्रीव्स के नाबाद दोहरे शतक के चलते वेस्टइंडीज ने शनिवार को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ करा लिया है। 531 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही वेस्टइंडीज के लिए ग्रीव्स ने शानदार पारी खेली। वह 308 गेंदों पर 202 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद दोनों कप्तानों ने हेगले ओवल में आखिरी दिन हाथ मिलाया। मैच खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 457/6 था।

होप ने लगाया शतक वेस्‍टइंडीज की ओर से शाई होप ने दूसरी पारी में शतक लगाया। शाई होप (140) और केमार रोच (नाबाद 58) ने 'मैन ऑफ द मैच' ग्रीव्स के साथ अहम पार्टनरशिप कीं। हालांकि, वेस्‍टइंडीज टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर खिसक गई।

9वें नंबर पर वेस्‍टइंडीज WTC 2025-2027 पॉइंट्स टेबल में वेस्‍टइंडीज 9वें नंबर है। विंडीज टीम ने अब तक 6 मैच खेले हैं और उन्‍हें 5 में हार का मुंह देखना पड़ा है। एक मैच ड्रॉ पर समाप्‍त हुआ। वेस्टइंडीज का पीसीटी 5.56 है। मौजूदा साइकिल का अपना पहला मैच खेलने वाली न्यूजीलैंड टीम 33.33 के पीसीटी के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गई है।

टॉप पर ऑस्‍ट्रेलिया टीम ऑस्ट्रेलिया 4 मैचों में 4 जीत के साथ WTC 2025-2027 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। हाल ही में भारत को 2-0 से टेस्‍ट सीरीज हराने वाली दक्षिण अफ्रीका अब तक चार मैचों में तीन जीत के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान और भारत क्रमशः 50 और 48.15 के पीसीटी के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।