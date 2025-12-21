NZ vs WI: टेस्ट क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ ऐसा… शायद होगा भी नहीं; लैथम-कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Devon Conway Tom Latham Opening Pair: टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वो न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने कर दिखाया है। माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम की जोड़ी ऐसी पहली ओपनिंग जोड़ी बन गई है, जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ा है। NZ vs WI: कॉनवे और लैथम की जोड़ी का रिकॉर्डतोड़ कारनामा दरअसल, पिछले 148 सालों में आज तक किसी भी टीम के दोनों ओपनर्स ने ऐसा कमाल नहीं किया है। डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम (Devon Conway and Tom Latham Opening Pair) की जोड़ी ने एक मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है।

अगर बात करें मैच की तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। ओपनर्स (डेवोन-लैथम) ने मिलकर 323 रनों की बड़ी साझेदारी की। जहां कप्तान टॉम लैथम ने 137 रन बनाए, जबकि डेवन कॉनवे ने शानदार 227 रनों की पारी खेली। इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 575/8 पर घोषित कर दी थी।

वेस्टइंडीज ने पहली पारी में बनाए 420 रन वेस्टइंडीज की ओर से केवम हॉज ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और 123 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 420 रन बनाए। दूसरी पारी में भी चमके कीवी ओपनर्स जब न्यूजीलैंड दूसरी बार बल्लेबाजी करने उतरी, तो कॉनवे और लैथम ने फिर से इतिहास दोहराया। डेवोन कॉनवे ने 139 गेंद पर 100 रन और टॉम लैथम ने 130 गेंद पर 101 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 192 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई।अंत में केन विलियमसन (40*) और रचिन रवींद्र (46*) की तेज पारियों की मदद से न्यूजीलैंड ने 306/2 पर पारी घोषित की और वेस्टइंडीज को 462 रनों का लक्ष्य दिया।

वेस्टइंडीज ने चौथे दिन स्टंप्स तक बनाए 43/0 जीत के लिए 462 रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। ब्रैंडन किंग 37 रनों पर खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज को मैच जीतने और सीरीज 1-1 से बराबर करने के लिए आखिरी दिन 419 रनों की जरूरत है।