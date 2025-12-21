WTC Points Table Updated: एशेज जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बादशाहत की मजबूत, इंग्लैंड को हुआ तगड़ा नुकसान
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। WTC Points Table Updated: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा मैच एडिलेड ओवल में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से मात दी और सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल की।
मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए इंग्लिश टीम मैच के आखिरी दिन दूसरे सेशन में 352 रन पर ही ढेर हो गई। इस शानदार जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 11 दिन के अंदर ही एशेज सीरीज रिटेन कर ली। पर्थ और ब्रिस्बेन टेस्ट में 8-8 विकेट से जीत हासिल करने के बाद कंगारू टीम ने तीसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया।
कंगारू टीम का इस जीत के बाद भी डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में बादशाहत बरकरार है, जबकि इंग्लैंड की टीम की हात भारत से भी खराब है। इंग्लैंड की जीत प्रतिशत घटकर अब 30 से भी कम का रह गया है।
WTC Points Table Updated: देखें ताजा अंक तालिका
दरअसल, डब्ल्यूटीसी अंक तालिका (ICC World test Championship Points Table Updated) में ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket Team) की बादशाहत बरकरार है। अभी तक डब्ल्यूटीसी में कंगारू टीम ने 6 मैच खेले हैं और सभी मैच में जीत हासिल की है। उनका जीत प्रतिशत अंक 100 है और वह पहले पायदान पर बरकरार है। वहीं, हार की हैट्रिक लगाने वाली इंग्लैंड की टीम की हालत खराब है।
इंग्लैंड की टीम (England Cricket Team) का जीत प्रतिशत घटकर अब 30 से भी कम रह गया है। कंगारू टीम के बाद दूसरे पायदान पर साउथ अफ्रीका है। भारतीय टीम ने 9 मैच खेले है, जिसमें से 4 मैच में उन्हें जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच ड्रॉ हुआ है। भारत का जीत प्रतिशत 48.15 का है। इंग्लैंड की टीम 7वें पायदान पर 27.08 जीत प्रतिशत के साथ मौजूद है।
वहीं, टॉप-5 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अलावा न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया टॉप-5 से बाहर हो गई है। साउथ अफ्रीका से सूपड़ा साफ करने के बाद भारत का ये बुरा हाल है।
अगर बात करें मैच की तो एडिलेड टेस्ट (Adelaide Test Ashes 2025) मैच में पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 विकेट की दरकार थी। जेमी स्मिथ (60), विल जैक्स (47) और ब्रायडन कार्स (नाबाद 39) ने संघर्ष किया, लेकिन वो इंग्लैंड को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी। मिचेल स्टार्क ने स्मिथ, जैक्स के साथ जोफ्रा को आउट करके टीम को जीत के करीब ला दिया। फिर स्कॉट बोलैंड ने जोश टंग को आउट कर कंगारू टीम की जीत पक्की की।
एडिलेड टेस्ट में कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 371 रन बनाए थे। विकेटकीपक बैटर एलेक्स कैरी ने शानदार 106 रन की पारी खेली थी। फिर इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स ने 83 रन की मदद से पहली पारी में 286 रन का स्कोर खड़ा किया। पहली पारी के आधार पर कंगारू टीम को 85 रन की लीड मिली थी। कंगारू टीम ने दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के शतक (171) की मदद से 349 रन बनाए और इंग्लैंड को बड़ा टारगेट दिया। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 352 रन ही बना सकी और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन से ये मैच जीत लिया।
