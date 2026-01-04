Language
    Ashes 2025: रूट और ब्रूक ने इंग्लैंड को संभाला, बारिश और खराब रोशनी के कारण जल्द खत्म हुआ पहले दिन का खेल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:15 PM (IST)

    जो रूट और हैरी ब्रूक ने शानदार पारियां खेलते हुए एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड को संभाल लिया। बारिश के कारण हालांकि दि ...और पढ़ें

    बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका पहले दिन का खेल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बारिश और फिर खराब रोशनी के कारण सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट के पहले दिन का खेल पूरा नहीं हो सका। समय से पहले ही दिन का खेल खत्म करने की घोषणा कर दी गई। स्टम्पस तक इंग्लैंड ने अपने तीन विकेट खोकर 211 रन बना लिए हैं।

    दिन का खेल खत्म होने तक हैरी ब्रूक 78 और जो रूट 72 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर बारिश नहीं आती और फिर खराब रोशनी के कारण खेल अधूरा नहीं रह जाता तो ये दोनों बल्लेबाज आज अपना शतक पूरा कर लेते। दिन के आखिरी सत्र में बारिश ने खलल डाला और इसके बाद बादल भी छा गए जिससे अंधेरा हो गया और खेलने लायक स्थिति बनता ने देख अंपायरों ने दिन का खेल खत्म करने का एलान कर दिया।

    इंग्लैंड की खराब शुरुआत

    इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसको मनमाफिक शुरुआत नहीं मिली। 35 के कुल स्कोर पर बेन डकेट आउट हो गए। उनको एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने अपना शिकार बनाया। डकेट 24 गेंदों की पारी में पांच चौकों की मदद से 27 रन बनाने में सफल रहे। उनके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली को माइकल नासेर ने अपना शिकार बनाया। वह 16 रन ही बना सके। स्कॉट बोलैंड ने जैकब बेथेल की पारी का अंत कर दिया। यह बल्लेबाज सिर्फ 10 रन ही बना सके।

    रूट और ब्रूक की साझेदारी

    इंग्लैंड ने 57 रनों पर ही अपने तीन विकेट खो दिए थे। यहां उसे एक लंबी साझेदारी की जरूरत थी जो रूट और ब्रूक ने उसे दी। दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया। दोनों ने पहले अपने अर्धशतक पूरे किए और फिर अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी बारिश ने दखलअंदाजी कर दी और फिर दोबारा दिन का खेल शुरू नहीं हो सका। रूट ने अभी तक अपनी पारी में 103 गेंदों का सामना किया है जिसमें आठ चौके मारे हैं। ब्रूक ने 92 गेंदों का सामना कर छह चौके और एक छक्का मारा है।

