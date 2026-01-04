Ashes Series: सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैच से पहले इन बहादुरों को दिया गर्ड ऑफ ऑनर, भावुक कर देगा Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार से शुरू हुए एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी और मैदान पर मौजूद दर्शक उस समय भावुक हो गए जब बोंडी अटैक में जख्मी हुए लोग मैदान पर आए। दोनों टीमों ने मैच से पहले इस हमले में मारे गए लोगों को श्रृद्धांजलि दी और उन्हें याद किया।

पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर कुछ हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसी को लेकर पूरे ऑस्ट्रेलिया में गम का माहौल था और मैच से पहले इस हमले में घायल हुए कुछ मैदान पर आए और पूरे स्टेडियम ने उनकी बहादुरी को शाबाशी दी साथ ही जो लोग इस हमले में खत्म हुए उनको याद किया।

खिलाड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइन बनाकर खड़े थे। इनके बीच एक-एक कर इस हमले में बचे हुए लोग मैदान पर आए जिनका खिलाड़ियों ने और पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर स्वागत किया। सबसे पहले अहमद अल अहमद ने मैदान पर कदम रखा।

वह अपने हाथ में स्लिंग के साथ मैदान पर आए थे। सीरिया में पैदा हुए अहमद हमले के दौरान एक बंदूकधारी को घेरा था जिसमें वह अपना हाथ चोटिल करा बैठे थे। उनके साथ छाया डेडोन थीं जो अटैक के दौरान दो बच्चों को बचाने के चक्कर में अपना पैर जख्मी करा बैठी थीं। वह अहमद के पास बैसाखी पकड़े खड़े थीं।