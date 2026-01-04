Ashes Series: सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैच से पहले इन बहादुरों को दिया गर्ड ऑफ ऑनर, भावुक कर देगा Video
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कुछ बहादुर लोगों को गार् ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार से शुरू हुए एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी और मैदान पर मौजूद दर्शक उस समय भावुक हो गए जब बोंडी अटैक में जख्मी हुए लोग मैदान पर आए। दोनों टीमों ने मैच से पहले इस हमले में मारे गए लोगों को श्रृद्धांजलि दी और उन्हें याद किया।
पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर कुछ हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसी को लेकर पूरे ऑस्ट्रेलिया में गम का माहौल था और मैच से पहले इस हमले में घायल हुए कुछ मैदान पर आए और पूरे स्टेडियम ने उनकी बहादुरी को शाबाशी दी साथ ही जो लोग इस हमले में खत्म हुए उनको याद किया।
खिलाड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर
मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइन बनाकर खड़े थे। इनके बीच एक-एक कर इस हमले में बचे हुए लोग मैदान पर आए जिनका खिलाड़ियों ने और पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर स्वागत किया। सबसे पहले अहमद अल अहमद ने मैदान पर कदम रखा।
वह अपने हाथ में स्लिंग के साथ मैदान पर आए थे। सीरिया में पैदा हुए अहमद हमले के दौरान एक बंदूकधारी को घेरा था जिसमें वह अपना हाथ चोटिल करा बैठे थे। उनके साथ छाया डेडोन थीं जो अटैक के दौरान दो बच्चों को बचाने के चक्कर में अपना पैर जख्मी करा बैठी थीं। वह अहमद के पास बैसाखी पकड़े खड़े थीं।
इस तरह किया याद
जैसे ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ा हमले में मारे गए सभी 15 लोगों के नाम स्क्रीन पर दिखाई दिए। ग्राउंड के एनाउंसर ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमले में घायल लोगों की मदद की और उन्हें ठीक किया। इसके बाद राष्ट्रीय गान बजा और फिर अहमद और डेडोन से न्यू साउथ वेल्स के स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्टीव कैम्पर और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने मुलाकात की। इस मैच के बाद क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहे ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व किया और अहमद, डेडोन से हाथ मिलाए।
A touching tribute for the victims of the Bondi massacre, first responders and community members ❤️ #Ashes pic.twitter.com/DXaW3xY4LP— cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2026
कृपया धैर्य रखें।