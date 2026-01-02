Language
    Ashes Series: न्यू ईयर टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया अपनी टीम का एलान, इस ऑफ स्पिनर को दी टीम में जगह

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    इंग्लैंड ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। यह मैच 4 जनवरी से शुरू होगा और उस्मान ख्व ...और पढ़ें

    इंग्लैंड ने किया 12 सदस्यीय टीम का एलान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के लिए अपनी 12 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। सीरीज का आखिरी टेस्ट चार जनवरी से शुरू होगा जो ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का आखिरी टेस्ट मैच भी होगा। इंग्लैंड पहले ही सीरीज गंवा चुका है और उसकी कोशिश अब किसी तरह सम्मान बचाने की है।

    ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती तीनों मैच जीत सीरीज अपने नाम कर ली है। वहीं चौथा मैच इंग्लैंड ने जीतकर अपना खाता खोला था। पांचवें मैच में इंग्लैंड की कोशिश एक और जीत हासिल करने की है ताकि वह जीत के साथ थोड़ी बेहतर स्थिति में ऑस्ट्रेलिया दौरे का अंत कर सकें।

    इस गेंदबाज को मिली जगह

    इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 12 सदस्यीय टीम में शोएब बशीर को जगह ही है। उनके अलावा मैथ्यू पॉट्स भी टीम में आए हैं जो संभवतः गस एटकिंसन का स्थान लेंगे। एटकिंसन हैमस्ट्रिंग में समस्या के कारण पांचवें टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में वह लंगड़ाते हुए बाहर गए थे। इसके बाद दो दिन तक उनके स्कैन हुए जिससे पता चला कि उनको मांसपेशियों में चोट है।

    मेलबर्न में इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी और ये उसकी ऑस्ट्रेलिया में साल 2011 के बाद पहली जीत थी। ये टेस्ट महज दो दिन में खत्म हो गया था और इसी कारण पिच की जमकर आलोचना हुई थी।

    ऑस्ट्रेलिया ने भी किया एलान

    इंग्लैंड से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी आखिरी टेस्ट मैच से पहले टीम का एलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 15 सदस्यीय टीम चुनी है पैट कमिंस को आराम दिया गया है और एक बार फिर स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सभी का ध्यान इसी बात पर है कि क्या ख्वाजा को प्लेइंग-11 में जगह मिलेगी या नहीं। ख्वाजा ने शुक्रवार को बताया कि वह सिडनी टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे।

    पांचवें एशेज टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम- बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बेथैल, हैरी ब्रूक, बार्यडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग।

