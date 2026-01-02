Ashes Series: न्यू ईयर टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया अपनी टीम का एलान, इस ऑफ स्पिनर को दी टीम में जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के लिए अपनी 12 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। सीरीज का आखिरी टेस्ट चार जनवरी से शुरू होगा जो ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का आखिरी टेस्ट मैच भी होगा। इंग्लैंड पहले ही सीरीज गंवा चुका है और उसकी कोशिश अब किसी तरह सम्मान बचाने की है।

ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती तीनों मैच जीत सीरीज अपने नाम कर ली है। वहीं चौथा मैच इंग्लैंड ने जीतकर अपना खाता खोला था। पांचवें मैच में इंग्लैंड की कोशिश एक और जीत हासिल करने की है ताकि वह जीत के साथ थोड़ी बेहतर स्थिति में ऑस्ट्रेलिया दौरे का अंत कर सकें।

इस गेंदबाज को मिली जगह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 12 सदस्यीय टीम में शोएब बशीर को जगह ही है। उनके अलावा मैथ्यू पॉट्स भी टीम में आए हैं जो संभवतः गस एटकिंसन का स्थान लेंगे। एटकिंसन हैमस्ट्रिंग में समस्या के कारण पांचवें टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में वह लंगड़ाते हुए बाहर गए थे। इसके बाद दो दिन तक उनके स्कैन हुए जिससे पता चला कि उनको मांसपेशियों में चोट है।