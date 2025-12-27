इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ कराने वाली भारतीय टीम नहीं थी सर्वश्रेष्ठ, दिग्गज बल्लेबाज ने अंग्रेजों की जीत के बाद दिया हैरान करने वाला बयान
भारतीय क्रिकेट टीम ने इसी साल इंग्लैंड का दौरा किया था और नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई थी। टीम की इस जीत को ...और पढ़ें
पीटीआई, मेलबर्न: दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक ने कहा कि इस साल के शुरू में इंग्लैंड के विरुद्ध पांच टेस्ट मैच की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने वाली शुभमन गिल की अगुआई वाली भारतीय टीम मजबूत नहीं थी। गिल की टेस्ट कप्तान के रूप में यह पहली सीरीज थी।
उन्होंने इसमें शानदार प्रदर्शन किया और चार शतक की मदद से 754 रन बनाए। कुक ने कहा कि भारतीय टीम के बहुत मजबूत नहीं होने के कारण ही इंग्लैंड यह सीरीज बराबर कराने में सफल रहा था।
घर में हार गई भारतीय टीम
कुक ने यहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के दौरान कहा कि इंग्लैंड का टीम प्रबंधन भारत के विरुद्ध सीरीज के प्रदर्शन की बात कर रहा है। उसने भारत के विरुद्ध सीरीज ड्रॉ कराई, लेकिन यही भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से अपनी घरेलू धरती पर बुरी तरह हार गई। इसलिए इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय टीम कोई सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम नहीं थी। वहीं इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले तीन टेस्ट मैच हारने के बाद एशेज हासिल करने की दौड़ से बाहर हो चुकी है।
स्टोक्स और मैक्कलम ने की थी शानदार शुरुआत
एशेज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड टीम के प्रदर्शन पर कुक ने कहा कि मैक्कलम और स्टोक्स ने शानदार शुरुआत की थी। मुझे लगता है कि मैक्कलम ने पहले साल 10 में से अपने पहले आठ मैच जीते थे। तब से यह नीचे की ओर जा रहा है। इस साल मुझे लगता है कि उनके जीतने का प्रतिशत सिर्फ 30 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर है, इसलिए यह थोड़ा गिरावट का ट्रेंड है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुझे रॉब की पसंद हैं, मुझे मैक्कलम पसंद हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।