स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे मुकाबले में गजब ही हो गया। ऑस्‍ट्रेलिया में लगातार 18 हार और 5468 दिनों के बाद इंग्‍लैंड को टेस्‍ट में जीत मिली। मेलबर्न में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट 2 दिन में ही समाप्‍त हो गया। यह बॉक्सिंग डे टेस्ट के इतिहास का अब तक का सबसे छोटा टेस्‍ट है।

5 मैचों की सीरीज में 3-0 से पिछड़ने के बाद इंग्‍लैंड ने वापसी की और चौथे मुकाबले को 4 विकेट से जीता। दूसरी पारी में मिले 175 रनों के टारगेट को मेहमान टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही इंग्‍लैंड बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया को हराने वाली दूसरी टीम भी बन गई है। इससे पहले भारत ने साल 2018 और 2020 में हुए बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में कंगारूओं को धूल चटाई थी।

बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। 2011 से अब तक खेले गए 15 मुकाबलों में ऑस्‍ट्रेलिया ने 10 अपने नाम किए हैं। 3 में उन्‍हें हार मिली है और 2 मैच ड्रॉ पर समाप्‍त हुए हैं। मुकाबाले में ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड का कोई भी बल्‍लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया। ट्रेविस हेड ने सबसे ज्‍यादा 46 रन की पारी खेली।