AUS vs ENG 4th Test: मेलबर्न में खेला गया सबसे छोटा बॉक्सिंग डे टेस्ट, इंग्लैंड को 18 मुकाबलों के बाद ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत
5 मैचों की सीरीज में 3-0 से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने वापसी की और चौथे मुकाबले को 4 विकेट से जीता। दूसरी पारी में मिले 175 रनों के टारगेट को मेहमान ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे मुकाबले में गजब ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया में लगातार 18 हार और 5468 दिनों के बाद इंग्लैंड को टेस्ट में जीत मिली। मेलबर्न में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट 2 दिन में ही समाप्त हो गया। यह बॉक्सिंग डे टेस्ट के इतिहास का अब तक का सबसे छोटा टेस्ट है।
5 मैचों की सीरीज में 3-0 से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने वापसी की और चौथे मुकाबले को 4 विकेट से जीता। दूसरी पारी में मिले 175 रनों के टारगेट को मेहमान टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली दूसरी टीम भी बन गई है। इससे पहले भारत ने साल 2018 और 2020 में हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट में कंगारूओं को धूल चटाई थी।
बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। 2011 से अब तक खेले गए 15 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 10 अपने नाम किए हैं। 3 में उन्हें हार मिली है और 2 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। मुकाबाले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया। ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 46 रन की पारी खेली।
फिफ्टी के बिना 500 प्लस स्कोर
- 787 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, एजबेस्टन, 1981
- 652 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, नागपुर, 2015
- 572 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2025
- 539 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, सिडनी, 1887
- 516 - वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, किंग्स्टन, 2025
- 507 - न्यूजीलैंड बनाम भारत, हैमिल्टन, 2002
सबसे कम समय में पूरे हुए एशेज टेस्ट (गेंद)
- 788 - ओल्ड ट्रैफर्ड, 1888 (विजेता: इंग्लैंड)
- 792 - लॉर्ड्स, 1888 (विजेता: ऑस्ट्रेलिया)
- 847 - पर्थ, 2025 (विजेता: ऑस्ट्रेलिया)
- 852 - मेलबर्न, 2025 (विजेता: इंग्लैंड)
- 911 - सिडनी, 1895 (विजेता: ऑस्ट्रेलिया)
2 दिन में खत्म हुए एशेज टेस्ट
- लॉर्ड्स, 1888
- द ओवल, 1888
- मैनचेस्टर, 1888
- द ओवल, 1890
- नॉटिंघम, 1921 (रेस्ट डे को छोड़कर)
- पर्थ, 2025
- मेलबर्न, 2025
ऑस्ट्रेलिया में लगातार सबसे अधिक टेस्ट मैच बिना जीत के
- 18 - न्यूजीलैंड (दिसंबर 1987 - दिसंबर 2011)
- 18 - इंग्लैंड (नवंबर 2013 - दिसंबर 2025)
- 17 - वेस्टइंडीज (नवंबर 2000 - जनवरी 2024)
- 17* - पाकिस्तान (नवंबर 1999 - वर्तमान)
- 15* - श्रीलंका (फरवरी 1988 - वर्तमान)
यह भी पढ़ें- AUS vs ENG 4th Test: 5468 दिनों के बाद ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर इंग्लैंड ने जीता पहला टेस्ट, बॉक्सिंग डे में ऑस्ट्रेलिया हुआ शर्मसार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।