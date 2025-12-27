स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशेज सीरीज के पहले 3 मैच हारने के बाद इंग्‍लैंड टीम ने गेंदबाजों की दम पर जीत का स्‍वाद चखा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए चौथे टेस्‍ट मैच में इंग्‍लैंड ने ऑस्‍ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी। इंग्‍लैंड की 5468 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट जीता है। इसके साथ ही इंग्‍लैंड बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया को हराने वाली दूसरी टीम भी बन गई है। इससे पहले भारत ने 2018 और 2020 में कंगारू टीम को शिकस्‍त दी थी।

152 रन पर सिमटे कंगारू मुकाबले की बात करें तो इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ऐसे में बल्‍लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम पहली पारी में 152 रन पर ही ढेर हो गई। माइकल नेसर ने सबसे ज्‍यादा 35 रन बनाए। उनके अलावा उस्‍मान ख्‍वाजा ने 29, एलेक्‍स कैरी ने 20, कैमरून ग्रीन ने 17, ट्रेविस हेड ने 12 और जेक वेदरल्ड ने 10 रन की पारी खेली। इंग्‍लैंड की ओर से जोश टंग ने पंजा खोला। वहीं गस एटकिंसन के खाते में 2 विकेट आए।

इंग्‍लैंड टीम भी रही फेल इंग्‍लैंड टीम भी पहली पारी में बुरी तरह फेल रही और 29.5 ओवर में 110 रन पर सिमट गई। 3 बल्‍लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। इंग्‍लैंड का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल रहा। जो रूट तो खाता तक नहीं खोल पाए। हैरी ब्रूक ने सबसे ज्‍यादा 41 रन बनाए। वहीं गस एटकिंसन ने 28 रन की पारी खेली। कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स के बल्‍ले से 16 रन निकले। माइकल नेसर ने 4 तो स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेट अपने नाम‍ किए।

175 रन का टारगेट मिला ऑस्‍ट्रेलिया टीम दूसरी पारी में भी बुरी तरह फेल रही और 34.3 ओवर में ऑलआउट होकर 132 रन ही बना सकी। सलामी बल्‍लेबाज ट्रेविस हेड फिफ्टी से चूक गए। उन्‍होंने 67 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली। वहीं कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ ने 24 और कैमरन ग्रीन ने 19 रनों का योगदान दिया। ब्रायडन कार्स ने 4 और कप्‍तान स्‍टोक्‍स ने 3 शिकार किए। ऐसे में इंग्‍लैंड को दूसरी पारी में जीत के लिए 175 रनों का टारगेट मिला।