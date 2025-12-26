AUS vs ENG 4th Test: अंग्रेजों के विरुद्ध तेज गेंदबाजों की परीक्षा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू

मेलबर्न, एपी: इंग्लैंड के विरुद्ध चौथे एशेज टेस्ट में चोटिल नाथन लायन की जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में किसी अन्य स्पिन गेंदबाज को शामिल नहीं किया जाएगा और शुक्रवार से शुरू होने वाले मुकाबले में तेज गेंदबाजी टीम के साथ उतरेगा।

एडिलेड में एशेज अपने नाम करने वाली जीत के दौरान नाथन को गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई। इसके बाद आफ स्पिनर टॉड मर्फी को टीम में बुलाया गया था, लेकिन एमसीजी की पिच पर घास अधिक होने के कारण आस्ट्रेलिया ने गुरुवार को टीम की घोषणा करते समय मर्फी को बाहर रखने का फैसला किया।

कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि वह शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टॉस के समय अंतिम एकादश की पुष्टि करेंगे। इंग्लैंड ने पहले तीनों टेस्ट गंवाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 11 दिनों की आन-फील्ड कार्रवाई में ही एशेज बरकरार रख ली। एमसीजी पर आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया स्पिनर के बिना नहीं उतरता, जहां शेन वार्न और नाथन लायन को काफी सफलता मिली है।

स्मिथ ने कहा कि फिलहाल जिन पिचों पर हम खेल रहे हैं, वे स्पिन के मुकाबले सीम गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार हैं। पिछले हफ्ते एडिलेड में हालात अलग थे, जहां स्पिन को मदद मिली। हमें वही खेलना होता है जो सतह हमें देती है और यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है।

लायन और कप्तान पैट कमिंस के अलावा जोश इंग्लिस भी उपलब्ध नहीं हैं। तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन, ब्रेंडन डोगेट और माइकल नेसर को टीम में शामिल किया गया है। बाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को इंग्लिस पर तरजीह दी गई, जिन्होंने एडिलेड टेस्ट में 82 और 40 रन बनाए थे।

रिचर्डसन चार साल से अधिक समय बाद टेस्ट खेलने की दावेदारी में हैं। इंग्लैंड ने बुधवार को अपनी टीम घोषित की, जिसमें स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के पूरे सीरीज से बाहर होने की खबर सबसे अहम रही, जिसमें चार जनवरी से सिडनी में शुरू होने वाला पांचवां और अंतिम टेस्ट भी शामिल है।