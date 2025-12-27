Language
    Ashes 2025: बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच में हार के बाद बिफरे स्टीव स्मिथ, पिच को दोष दे झाड़ा खराब प्रदर्शन से पलड़ा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे स्टीव स्मिथ हार का ठी ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को ही ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड की इस जीत से हालांकि सीरीज के विजेता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शुरुआती तीन मैच जीत ऑस्ट्रेलिया ने एशेज ट्रॉफी अपने पास ही रखी है, लेकिन इस जीत ने इंग्लैंड के लंबे समय से चले आ रहे जीत के सूखे को खत्म किया है। इंग्लैंड ने लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत हासिल की है। इस हार के बाद स्टीव स्मिथ ने पिच पर पूरा दोष मढ़ दिया है।

    स्मिथ इस मैच ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे थे। पैट कमिंस को इस मैच में आराम दिया गया था। स्मिथ ने मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के बुरे प्रदर्शन के बजाए हार के लिए पिच को दोषी ठहराया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट की पहली पारी खेली थी और 152 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम महज 110 रनों पर ही ढेर हो गई थी। ये मैच के पहले दिन यानी 26 दिसंबर को शुक्रवार को हुआ था। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 132 रन ही बना सकी और इंग्लैंड को 178 रनों का टारगेट मिला जो उसने शनिवार को चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

    'किसी को समझ में नहीं आई'

    स्मिथ ने मैच के बाद कहा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच किसी को भी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इस पिच में कुछ ज्यादा ही मदद थी। किसी को पिच समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि जब दो दिन में 36 विकेट गिरते हैं तो ये काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि क्यूरेटर जो चाहते थे इस पिच में उससे भी ज्यादा था। शायद हम घांस को 8एमएम तक काट सकते थे। संभवतः ये सही होता।"

    50-60 रन ला सकते थे अंतर

    स्मिथ ने ये भी माना कि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास दोनों पारियों मं 50-60 रन और होते तो मैच उसके पक्ष में जा सकता था। उन्होंने कहा, "ये मैच काफी जल्दी खत्म हो गया। अगर हम दोनों पारियों में 50-60 रन अतिरिक्त बना लेते तो हम मैच में अंत तक बने रहते। मुझे लगता है कि पूरे मैच के दौरान इसका असर रहा। आज उनके टॉप ऑर्डर के कड़े प्रहारों के बाद गेंद जब सॉफ्ट हो गई थी तो उसने उस तरह की हरकत करना बंद कर दिया जिस तरह की ये कर सकती थी। लेकिन इसके बाद भी, मैच में काफी कुछ था।"

