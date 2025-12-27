स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे टेस्‍ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस बॉक्सिंग डे टेस्‍ट मैच में इंग्‍लैंड को दूसरी पारी में 175 रन बनाते थे, जिसे टीम ने 6 विकेट खोकर चेज कर लिया। मेलबर्न में मिली यह जीत ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 19 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की पहली जीत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑस्‍ट्रेलिया टीम अभी भी टॉप पर इस जीत का आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-2027 की प्‍वाइंट्स टेबल पर असर पड़ेगा। मेलबर्न टेस्‍ट से पहले तक ऑस्ट्रेलिया का अंक प्रतिशत (पीसीटी) 100% था। इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को इस साइकिल में पहली हार का सामना करना पड़ा है। हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया प्‍वाइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है। हालांकि, उसका PCT 100% से गिरकर 85.71% हो गया है। ऑस्‍ट्रेलिया टीम का फाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, न्‍यूजीलैंड टीम टॉप पर बनी हुई है।

इंग्‍लैंड टीम 7वें नंबर पर बेन स्टोक्स की टीम ने मौजूदा साइकिल में कुल 12 अंक हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसके सामने अभी लंबा सफर है। 35.18% के PCT के साथ वह सातवें स्थान पर है। वहीं भारतीय टीम 9 में से 4 जीत और 4 हार के साथ छठे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया की हार से सबसे ज्यादा फायदा न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका को हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए भारत को टॉप-2 में जगह बनाने के लिए आगामी सीरीज में अच्‍छा प्रदर्शन करना होगा। ऐसे में टीम टॉप-2 में जगह बनाकर एक बार फिर फाइनल खेल सकती है।