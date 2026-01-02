स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वनडे विश्‍व कप 2026 के लिए शुक्रवार को जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्‍यीय जिम्‍बाब्‍वे टीम का एलान किया गया। विश्‍व कप की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और निर्णायक मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा जिम्‍बाब्‍वे की कमान संभालेंगे।

ज्‍यादा बदलाव नहीं किए नवंबर में पाकिस्तान में श्रीलंका के साथ हुई टी20I ट्राई सीरीज में खेलने वाली टीम में फिट होकर लौटे तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी एकमात्र नए सदस्य हैं। मुजरबानी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के साथ मिलकर फास्‍ट बॉलिंग आक्रमण की अगुवाई करेंगे। ब्रैडली इवांस और टिनोटेंडा मापोसा जिम्बाब्वे की तेज गेंदबाजी को गहराई देंगे।

अनुभवी स्पिनर्स को मौका स्पिन डिपार्टमेंट में अनुभवी गेंदबाजों का दबदबा है। दिग्गज ग्रीम क्रेमर को वेलिंगटन मसाकाद्जा के साथ साझेदारी करने के लिए टीम में वापस बुलाया गया है। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी में युवा प्रतिभा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। युवा बल्लेबाज ब्रायन बेनेट और तादिवानाशे मारुमानी क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक होंगे।