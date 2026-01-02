Language
    T20 World Cup 2026 के लिए जिम्‍बाब्‍वे टीम का एलान, अनुभवी ऑलराउंडर को सौंपी गई कमान

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:27 PM (IST)

    वनडे विश्‍व कप 2026 के लिए शुक्रवार को जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्‍यीय जिम्‍बाब्‍वे टीम का एलान किया गया। जिम्बाब्वे को ग्रुप बी में रखा गया ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ग्रुप बी में है जिम्‍बाब्‍वे टीम।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वनडे विश्‍व कप 2026 के लिए शुक्रवार को जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्‍यीय जिम्‍बाब्‍वे टीम का एलान किया गया। विश्‍व कप की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और निर्णायक मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा जिम्‍बाब्‍वे की कमान संभालेंगे।

    ज्‍यादा बदलाव नहीं किए

    नवंबर में पाकिस्तान में श्रीलंका के साथ हुई टी20I ट्राई सीरीज में खेलने वाली टीम में फिट होकर लौटे तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी एकमात्र नए सदस्य हैं। मुजरबानी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के साथ मिलकर फास्‍ट बॉलिंग आक्रमण की अगुवाई करेंगे। ब्रैडली इवांस और टिनोटेंडा मापोसा जिम्बाब्वे की तेज गेंदबाजी को गहराई देंगे।

    अनुभवी स्पिनर्स को मौका

    स्पिन डिपार्टमेंट में अनुभवी गेंदबाजों का दबदबा है। दिग्गज ग्रीम क्रेमर को वेलिंगटन मसाकाद्जा के साथ साझेदारी करने के लिए टीम में वापस बुलाया गया है। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी में युवा प्रतिभा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। युवा बल्लेबाज ब्रायन बेनेट और तादिवानाशे मारुमानी क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक होंगे।

    वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर टॉप ऑर्डर में अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ऑलराउंडर रयान बर्ल अपनी पावर हिटिंग और लेग स्पिन गेंदबाजी से टीम को संतुलन प्रदान करेंगे। वहीं ताशिंगा मुसेकिवा, क्लाइव मदांडे, टोनी मुनयोंगा और डियोन मायर्स टीम को संतुलन देंगे।

    इस ग्रुप में है जिम्‍बाब्‍वे

    • जिम्बाब्वे को ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप स्‍टेज में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और श्रीलंका से होगा।
    • इस ग्रुप की टॉप दो टीमें टूर्नामेंट के सुपर 8 स्‍टेज में पहुंचेंगी।
    • जिम्बाब्वे 9 फरवरी को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में ओमान के खिलाफ अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा।
    • इसके बाद 13 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेलेगी।
    • 17 फरवरी को कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जिम्‍बाब्‍वे का सामना आयरलैंड से होगा।
    • फिर 19 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ अपने समूह के अंतिम मैचों के लिए कोलंबो लौट आएगी।
     
     
     

    टी20 विश्व कप 2026 के लिए जिम्बाब्वे टीम

    सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मडांडे, टिनोटेन्डा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर।

