Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    T20 World Cup 2026: भारत-श्रीलंका से लेकर इंग्‍लैंड तक, इन देशों ने किया अपने स्‍क्वॉड का एलान

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:08 PM (IST)

    2026 में फैंस को एक से बढ़कर एक द्विपक्षीय सीरीज देखने को मिलेंगी। हालांकि, क्रिकेट प्रेमियों को अगले साल होने वाले टी20 विश्‍व कप का इंतजार है। 20 टी ...और पढ़ें

    Hero Image

    20 टीमों के बीच होगी टक्‍कर।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब समाप्‍त होने वाला है। अगले साल यानी 2026 में फैंस को एक से बढ़कर एक द्विपक्षीय सीरीज देखने को मिलेंगी। हालांकि, क्रिकेट प्रेमियों को अगले साल होने वाले टी20 विश्‍व कप का इंतजार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    20 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। सभी टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। इस मल्‍टी नेशनल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। टी20 विश्‍व कप के लिए कई टीमों ने अब तक अपने स्‍क्वॉड का एलान कर दिया है।

    ग्रुप ए

    • भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।
    • यूएसए: अभी एलान नहीं हुआ।
    • नामीबिया: अभी एलान नहीं हुआ।
    • नीदरलैंड: अभी एलान नहीं हुआ।
    • पाकिस्तान: अभी एलान नहीं हुआ।

    ग्रुप बी

    • ऑस्ट्रेलिया: अभी एलान नहीं हुआ।
    • श्रीलंका (प्रारंभिक टीम): दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानाज, चरिथ असलांका, कामिंडु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश तीक्षाना, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत, ट्रैवीन मैथ्यू।
    • जिम्बाब्वे: अभी एलान नहीं हुआ।
    • आयरलैंड: अभी एलान नहीं हुआ।
    • ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफियान महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह।

    ग्रुप सी

    • इंग्लैंड (संभावित टीम): हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड।
    • वेस्टइंडीज: अभी एलान नहीं हुआ।
    • बांग्लादेश: अभी एलान नहीं हुआ।
    • इटली: अभी एलान नहीं हुआ।
    • नेपाल: अभी एलान नहीं हुआ।

    ग्रुप डी

    • दक्षिण अफ्रीका: अभी एलान नहीं हुआ।
    • न्यूजीलैंड: अभी एलान नहीं हुआ।
    • अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान।
    • रिजर्व: एएम गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी।
    • कनाडा: अभी एलान नहीं हुआ।
    • संयुक्त अरब अमीरात: अभी एलान नहीं हुआ।

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए टीम का किया एलान, राशिद खान का डिप्टी कौन?

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: ओमान की कप्तानी करेगा ये 'भारतीय', सेलेक्टर्स ने टीम में किए पांच बदलाव