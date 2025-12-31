स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब समाप्‍त होने वाला है। अगले साल यानी 2026 में फैंस को एक से बढ़कर एक द्विपक्षीय सीरीज देखने को मिलेंगी। हालांकि, क्रिकेट प्रेमियों को अगले साल होने वाले टी20 विश्‍व कप का इंतजार है।

20 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। सभी टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। इस मल्‍टी नेशनल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। टी20 विश्‍व कप के लिए कई टीमों ने अब तक अपने स्‍क्वॉड का एलान कर दिया है।