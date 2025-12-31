T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए टीम का किया एलान, राशिद खान का डिप्टी कौन?
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है, जिसमें कप्तान के रूप में राशिद खान को नियुक्त किया गया है। टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा और अफगानिस्तान की टीम इस बार भी इस बड़े टूर्नामेंट में अपना दमदार खेल दिखाना चाहेगी।
T20 WC 2026 के लिए Afghanistan Cricket Team का एलान
दरअसल, अफगानिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में अनुभवी ऑलराउंडर गुलबदीन नायब और तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक की वापसी हुई है। दोनों खिलाड़ी कुछ समय से चोट की वजह से अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से दूर थे, लेकिन अब उन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की की है।
खासतौर से नवीन की वापसी पर टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों की उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि उनमें हाई-प्रेशर खेलों में भूमिका निभानी की खासियत है। वहीं, कप्तानी की कमान संभाल रहे राशिद खान अफगानिस्तान क्रिकेट के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं
राशिद की कप्तानी में अफगानिस्तान टीम पिछले टी20 वर्ल्ड कप (2024) में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक पहुंची थी और इस बार भी उसी आत्मविश्वास को जारी रखने की कोशिश करेगी।
इतना ही नहीं अफगानिस्तान की स्क्वॉड में तीन रिजर्व खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें एएम गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी का नाम शामिल है।
AFG vs WI T20I Series: शेड्यूल
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप 2026 से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 आई सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज 19 जनवरी से होगा और आखिरी मैच 22 जनवरी को खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए भी ये ही स्क्वॉड को चुना गया है।
ACB के सीईओ नसीब खान ने कहा,
अफगानिस्तान का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण में शानदार रहा था। हमारे पास पुरानी बेहतरीन यादें हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल और भी अच्छे नतीजे मिलेंगे, क्योंकि यह टूर्नामेंट एशियाई परिस्थितियों में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज टीम की मेजबानी करना हमारे लिए अपनी टीम के संयोजन (कॉम्बिनेशन) को बेहतर बनाने और वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार होने का एक शानदार अवसर है।
ACB के CEO
Afghanistan की टीम कब करेगी अपने अभियान का आगाज?
टी20 विश्व कप 2026 में अफगानिस्तान की टीम को पूल- डी में शामिल किया गया है, जिसमें उनके साथ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई और कनाडा की टीमें शामिल हैं। अफगानिस्तान की टीम अपना पहला मैच 8 फरवरी 2026 को चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी।
अफगानिस्तान की टीम इस प्रकार-
राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी और अब्दुल्ला अहमदजई।
रिजर्व: एएम गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी।
