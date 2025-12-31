T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए टीम का किया एलान, राशिद खान का डिप्टी कौन?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है, जिसमें कप्तान के रूप में राशिद खान को नियुक्त किया गया है। टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा और अफगानिस्तान की टीम इस बार भी इस बड़े टूर्नामेंट में अपना दमदार खेल दिखाना चाहेगी।

T20 WC 2026 के लिए Afghanistan Cricket Team का एलान दरअसल, अफगानिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में अनुभवी ऑलराउंडर गुलबदीन नायब और तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक की वापसी हुई है। दोनों खिलाड़ी कुछ समय से चोट की वजह से अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से दूर थे, लेकिन अब उन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की की है।

खासतौर से नवीन की वापसी पर टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों की उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि उनमें हाई-प्रेशर खेलों में भूमिका निभानी की खासियत है। वहीं, कप्तानी की कमान संभाल रहे राशिद खान अफगानिस्तान क्रिकेट के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं

राशिद की कप्तानी में अफगानिस्तान टीम पिछले टी20 वर्ल्ड कप (2024) में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक पहुंची थी और इस बार भी उसी आत्मविश्वास को जारी रखने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं अफगानिस्तान की स्क्वॉड में तीन रिजर्व खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें एएम गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी का नाम शामिल है। AFG vs WI T20I Series: शेड्यूल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप 2026 से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 आई सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज 19 जनवरी से होगा और आखिरी मैच 22 जनवरी को खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए भी ये ही स्क्वॉड को चुना गया है।