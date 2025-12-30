T20 World Cup 2026: इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के लिए की टीम की घोषणा, आर्चर की हुई वापसी; कौन बना कप्तान?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। England Squad T20 WC 2026: इंग्लैंड ने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। टीम की कमान हैरी ब्रूक को सौंपी गई है।

दिलचस्प बात यह है कि जॉफ्रा आर्चर चोटिल होने के बावजूद वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा हैं। हालांकि, आर्चर श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। यह सीरीज 30 जनवरी से 3 फरवरी तक खेली जाएगी।

T20 World Cup 2026: इंग्लैंड की प्रोविजनल स्क्वॉड का एलान दरअसल, इंग्लैंड की टीम ने टी20 विश्व कप 2026 (England T20 World Cup 2026 Squad Announced) के लिए अपनी प्रोविजिनल टीम की घोषणा की। जॉश टंग (Josh Tongue) को पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है।

टी20 विश्व कप 2026 से पहले इंग्लैंड की टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहां 22 जनवरी से 3 फरवरी तक वह तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेले जाएंगे। यह दौरा इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

जोश टंग का सेलेक्शन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में उनके कमाल के प्रदर्शन के बाद हुआ है। नॉटिंघमशायर के इस तेज गेंदबाज ने मैच के पहले ही दिन शानदार पांच विकेट चटकाए थे, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 152 रनों पर ढेर हो गई।

इतना ही नहीं, जोश टंग का प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने एशेज 2025-26 के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन एक यादगार जीत दर्ज की। इसी के साथ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट जीत के 5,468 दिनों के लंबे इंतजार को भी खत्म किया।