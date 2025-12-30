Language
    IND W vs SL W: क्लीन स्वीप करने उतरेंगी भारतीय बेटियां, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पर होंगी नजरें

    By Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरी के चार मैचों में जीत हासिल करते हुए 4-0 की बढ़त ले ली है। अब उसकी नज ...और पढ़ें

    भारतीय महिला टीम की नजरें लगातार पांचवीं जीत पर

    पीटीआई, तिरुवनंतपुरम: भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए श्रीलंका के विरुद्ध मंगलवार को होने वाले पांचवें और अंतिम महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत दर्ज करके पांच मैच की सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी।

    यह सीरीज अगले साल जून-जुलाई में इंग्लैंड में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीलंका के विरुद्ध वर्तमान सीरीज के बाद भारतीय टीम विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तीन-तीन टी-20 मैच खेलेगी।

    भारत ने किया शैली में बदलाव

    भारतीय टीम 2024 में टी-20 विश्व कप में ग्रुप चरण से बाहर हो गई थी लेकिन इसके बाद उसने अपनी शैली में बदलाव किया और अधिक आक्रामकता अपनाई जिससे उसे अनुकूल परिणाम मिले। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, यह सीरीज हम सभी के लिए शानदार रही। पिछले विश्व कप के बाद हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि हमें अपने स्तर को ऊपर उठाना होगा और टी20 में अधिक आक्रामक होकर खेलना होगा। शुरुआती तीन मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिससे बल्लेबाजों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ी।

    फील्डिंग है चिंता का विषय

    इन मैचों में हालांकि आक्रामक अंदाज में खेलने वाली शेफाली वर्मा ने प्रभावित किया है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय उसकी फील्डिंग है। वह अभी तक इस विभाग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। पिछले मैच में भी उसने दो कैच छोड़े और स्टंपिंग का एक मौका गंवाया।

    भारतीय टीम के लिए इस श्रृंखला में कई सकारात्मक पहलू भी रहे। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने एक साल के अंतराल के बाद इस प्रारूप में सफल वापसी की, वहीं हमेशा भरोसेमंद रहने वाली दीप्ति शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने भी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया है। इस 20 वर्षीय गेंदबाज ने अभी तक सीरीज में 5.73 की इकोनॉमी रेट से चार विकेट लिए हैं।

    बल्लेबाजों ने दिखाया दम

    बल्लेबाजी में शेफाली ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक चार मैचों में तीन अर्धशतक बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 185.82 का है। भारतीय टीम के लिए एक और बड़ी राहत उप कप्तान स्मृति मंधाना की फॉर्म में वापसी रही। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने चौथे टी20 मैच में 48 गेंद पर 80 रन बनाए और वह अपनी इस लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी।

    शेफाली और मंधाना ने चौथे मैच में आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 92 गेंदों में 162 रन की साझेदारी की थी जो महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की तरफ से पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। भारत ने पिछले मैच में ऋचा घोष को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा और इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने महज 16 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाकर इस फैसले को सही साबित किया। पहले तीन मैच कम स्कोर वाले रहे, लेकिन चौथे मैच में खूब रन बने तथा भारत और श्रीलंका दोनों ने इस प्रारूप में अपना अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया।

    दोनों टीमें इस प्रकार हैं

    भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्ज, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, ऋचा घोष, जी कमालिनी, श्रीचरणी, वैष्णवी शर्मा।

    श्रीलंका : चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या किंवदी, रश्मिका सेववंडी, मल्की मदारा।

