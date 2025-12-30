IND W vs SL W: क्लीन स्वीप करने उतरेंगी भारतीय बेटियां, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पर होंगी नजरें

पीटीआई, तिरुवनंतपुरम: भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए श्रीलंका के विरुद्ध मंगलवार को होने वाले पांचवें और अंतिम महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत दर्ज करके पांच मैच की सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी।

यह सीरीज अगले साल जून-जुलाई में इंग्लैंड में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीलंका के विरुद्ध वर्तमान सीरीज के बाद भारतीय टीम विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तीन-तीन टी-20 मैच खेलेगी।

भारत ने किया शैली में बदलाव भारतीय टीम 2024 में टी-20 विश्व कप में ग्रुप चरण से बाहर हो गई थी लेकिन इसके बाद उसने अपनी शैली में बदलाव किया और अधिक आक्रामकता अपनाई जिससे उसे अनुकूल परिणाम मिले। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, यह सीरीज हम सभी के लिए शानदार रही। पिछले विश्व कप के बाद हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि हमें अपने स्तर को ऊपर उठाना होगा और टी20 में अधिक आक्रामक होकर खेलना होगा। शुरुआती तीन मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिससे बल्लेबाजों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ी।

फील्डिंग है चिंता का विषय इन मैचों में हालांकि आक्रामक अंदाज में खेलने वाली शेफाली वर्मा ने प्रभावित किया है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय उसकी फील्डिंग है। वह अभी तक इस विभाग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। पिछले मैच में भी उसने दो कैच छोड़े और स्टंपिंग का एक मौका गंवाया।

भारतीय टीम के लिए इस श्रृंखला में कई सकारात्मक पहलू भी रहे। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने एक साल के अंतराल के बाद इस प्रारूप में सफल वापसी की, वहीं हमेशा भरोसेमंद रहने वाली दीप्ति शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने भी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया है। इस 20 वर्षीय गेंदबाज ने अभी तक सीरीज में 5.73 की इकोनॉमी रेट से चार विकेट लिए हैं।