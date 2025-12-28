Language
    IND W vs SL W: शेफाली-मंधाना के तूफान के आगे फेल अट्टापट्टू की पारी, भारत ने 30 रनों से जीता चौथा टी20

    By Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:16 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने चौथे टी20 मैच में श्रीलंका को हरा दिया है। इस मैच में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा का बल्ला जमकर चला है। दोनों ही खिलाड़ी ...और पढ़ें

    भारत ने जीता चौथा टी20 मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बाद ऋचा घोष की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए चौथे टी20 मैच में श्रीलंका को 30 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए थे। श्रीलंका ने शुरुआत तो अच्छी की लेकिन वह टारगेट हासिल नहीं कर सकी और पूरे ओवर खेलने के बाद छह विकेट खोकर 191 रन ही बना सकी। इस जीत के बाद भारत पांच मैचों की सीरीज में 4-0 से आगे है।

    शेफाली ने 46 गेंदों की पारी में 12 चौके और एक छक्के की मदद से 79 रन बनाए। वहीं मंधाना ने 48 गेंदों पर 11 चौके और तीन छक्कों की मदद से 80 रनों की पारी खेली। अंत में ऋचा ने 16 गेंदों पर नाबाद 40 रनों की पारी खेली जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल रहे। श्रीलंका के लिए कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वह टीम को जीत की दहलीज पार नहीं करा सकीं।

    श्रीलंका की तेज शुरुआत

    श्रीलंका के सामने 222 रनों की चुनौती थी। उसे तेज शुरुआत की जरूरत थी जो अट्टापट्टू और हासिनी परेरा ने उसे दी। दोनों ने तीन ओवरों में ही बोर्ड पर 40 रनों का स्कोर टांग दिया था। छठे ओवर की तीसरी गेंद पर अरुंधति रेड्डी ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने परेरा को कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच कराया। परेरा ने 20 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 33 रन बनाए।

    उनके बाद इमेशा दुलानी ने कप्तान का साथ दिया। कप्तान ने अर्धशतक जमाया और कुछ देर बाद वैश्णवी शर्मा ने उनको चलता किया। श्रीलंकाई कप्तान का कैच मंधाना ने पकड़ा। उन्होंने 37 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्कों की मदद से 52 रनों की पारी खेली। इमेशा दुलानी भी ज्यादा देर टिक नहीं सकीं और 140 के कुल स्कोर पर रन आउट हो गईं। उन्होंने 29 रन बनाए। 

    लगातार खोए विकेट

    यहां से श्रीलंकाई टीम लगातार अपने विकेट खोती रही। वैष्णवी ने फिर हर्षिता समाराविक्रमा को पवेलियन की राह दिखाई और श्रीलंका को चौथा झटका दिया। काविशा दिलहारी भी विकेट पर पैर नहीं जमा सकीं और अरुंधति रेड्डी का शिकार बनीं। वह आठ गेंदों पर 13 रन ही बना सकीं। श्रीचरणी ने रश्मिका सेवानंदी को आउट कर अपना खाता खोला। उनका विकेट आखिरी ओवर में गिरा। पूरी टीम 191 रन ही बना सकी।

    भारत की तूफानी शुरुआत

    इससे पहले, शेफाली और मंधाना की ओपनिंग जोड़ी ने नया इतिहास लिखा। शेफाली और स्मृति की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की जो टी-20 में भारत की किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले ये रिकार्ड 143 रन का था जो शेफाली और स्मृति ने ही 2019 में वेस्टइंडीज की टीम के विरुद्ध बनाया था। इस जोड़ी की रिकॉर्ड साझेदारी के दम पर भारत ने श्रीलंका के सामने दो विकेट पर 221 रन का स्कोर खड़ा किया जो टी-20 में उसका सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर चार विकेट पर 217 रन था, जो उसने पिछले साल वेस्टइंडीज के विरुद्ध थे।

    शेफाली-स्मृति का धूम धड़ाका

    अब तक तीन मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली श्रीलंकाई टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने टॉस जीतकर इस बार गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका यह निर्णय गलत साबित हुआ। स्मृति ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर भारतीय पारी की शुरुआत की और चौके के साथ ही ओवर का अंत किया। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में ही 10 की औसत से 61 रन कूट डाले।

    ये इन दोनों के बीच 24वीं 50 रन से ज्यादा की साझेदारी की। सातवें ओवर में अपना 27वां रन लेते ही स्मृति ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन का आंकड़ा छू लिया। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी बल्लेबाज हैं। वहीं शेफाली ने 30 गेंदों में लगातार तीसरा टी-20 अर्धशतक लगाया। इस मामले में अब मंधाना और मिताली राज ही उनसे आगे हैं जिनके नाम टी-20 में लगातार चार अर्धशतक का रिकॉर्ड है।

    शेफाली ने 46 गेंद की अपनी पारी में 12 चौके व एक छक्का जड़ा। वहीं स्मृति ने 48 गेंदों में 11 चौके व तीन छक्के जड़े। दोनों ने चौथी बार 100 रन से ज्यादा की साझेदारी की। विकेटकीपर ऋचा घोष ने केवल 16 गेंद में 40 रन की धुआंधार पारी खेली और कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े।

    बुखार के कारण नहीं खेलीं जेमिमा

    इस मुकाबले में जेमिमा रोड्रिग्ज हल्के बुखार के कारण उपलब्ध नहीं थीं। भारतीय टीम प्रबंधन ने बताया कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम जेमिमा की प्रगति पर नजर रख रही है। जेमिमा की जगह इस मैच में हरलीन देओल, जबकि क्रांति गौड़ की जगह अरुंधति रेड्डी को एकादश में शामिल किया।

