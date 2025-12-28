Language
    IND W vs SL W: शतक से चूकीं मंधाना और शेफाली, फिर भी तोड़ दिया अपना ही पुराना रिकॉर्ड

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:26 PM (IST)

    शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने तिरुवनंतपुरम में चौथे टी20 मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रनों की बारिश कर दी। दोनों ही खिलाड़ी अपने-अपने शतक से च ...और पढ़ें

    शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने की रनों की बारिश

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे चौथे टी20 मैच में अपना तूफानी अंदाज दिखाया। बाएं हाथ की ये बल्लेबाज अपना दूसरा टी20 इंटरनेशनल शतक पूरा करने के करीब जाती दिख रही थीं, लेकिन चूक गईं। हालांकि, उन्होंने अपनी सलामी जोड़ीदार शेफाली वर्मा के साथ मिलकर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया और नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए।

    मंधाना और शेफाली, दोनों ही शतक पूरा करने के करीब थीं, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों की ख्वाहिश अधूरी रह गईं। शेफाली ने 46 गेंदों की पारी में 12 चौके और एक छक्के की मदद से 79 रन बनाए। वहीं मंधाना ने 48 गेंदों पर 11 चौके और तीन छक्कों की मदद से 80 रनों की पारी खेली।

    तोड़ दिया अपना ही रिकॉर्ड

    इस मैच में श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि शेफाली और मंधाना ने आते ही तूफान मचा दिया और रनों की बारिश कर दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 162 रन जोड़े और अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये साझेदारी महिला टी20 इंटरनेशनल में किसी भी विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड इन्हीं दोनों के नाम था। साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इन दोनों ने 142 रन जोड़े थे।

    सबसे ज्यादा रन

    इसके अलावा एक जोड़ी के तौर पर महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मंधाना और शेफाली की जोड़ी नंबर-1 है। इस जोड़ी ने मिलकर अभी तक 3107 रन बनाए हैं। इस जोड़ी के बाद ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली और बेथ मूनी जोड़ी है। दोनों के नाम 2720 रन हैं।

