Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IND W vs SL W: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये काम करने वाली बनीं भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:50 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टी20 मैच में इतिहास रच दिया है। उन्होंने ऐसा काम कर दिख ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्मृति मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टी20 मैच में इतिहास रच दिया है। उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो अभी तक सिर्फ एक ही भारतीय महिला क्रिकेटर कर पाई थीं। मंधाना ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में जैसे ही 27वां रन लिया अपना नाम एक खास लिस्ट में लिखवा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंधाना ने 27 रन बनाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। वह ये मुकाम हासिल करने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। उनसे पहले ये काम मिताली राज ने किया था। मिताली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,868 रन हैं।

    ऐसा है रिकॉर्ड

    मंधाना ने भारत के लिए सात टेस्ट मैच खेले हैं और 629 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और तीन अर्धशतक निकले हैं। वनडे में मंधाना ने भारत के लिए 117 मैच खेले हैं और 5322 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनके नाम 14 शतक और 34 अर्धशतक हैं। मंधाना और मिताली के अलावा न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स (10652), चार्लोट एडवर्ड्स 10,273 (इंग्लैंड) ने ये मुकाम हासिल किया है।

    मुश्किल दौर से की वापसी

    मंधाना इस सीरीज में काफी मुश्किल दौर गुजारने के बाद आई है। उनकी 23 नवंबर को शादी होनी थी लेकिन किसी कारणवश ये शादी टूट गई। शादी वाले दिन ही उनके पिता बीमार पड़े और इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया था। बाद में मंधाना ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट से बताया था कि उनकी और पलाश मुच्छल की शादी टूट गई है।

    मंधाना के लिए ये समय काफी संघर्षभरा रहा था क्योंकि पलाश को वह लंबे समय से डेट कर रही थीं और इसके बाद ही शादी करने का फैसला किया था। लेकिन अचानक से बात बिगड़ गई और शादी को रद कर दिया गया।

    यह भी पढ़ें- IND W vs SL W 4th T20I Preview: श्रीलंका के विरुद्ध दबदबा बरकरार रखने उतरेगा भारत, शेफाली-मंधाना पर रहेंगी नजरें

    यह भी पढ़ें- IND W vs SL W: Shafali Verma का धमाका…तोड़ा स्मृति-दीप्ति का बड़ा रिकॉर्ड; विशाखापट्टनम में बनाया नया कीर्तिमान