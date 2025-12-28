IND W vs SL W 4th T20I Preview: श्रीलंका के विरुद्ध दबदबा बरकरार रखने उतरेगा भारत, शेफाली-मंधाना पर रहेंगी नजरें

तिरुअनंतपुरम, पीटीआई: पहले तीन मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय महिला टीम रविवार को श्रीलंका के विरुद्ध चौथे महिला टी-20 मुकाबले में भी अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने पांच मैचों की इस सीरीज में अभी तक अपना दबदबा कायम रखा है। श्रीलंका की टीम अभी तक उसे किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पाई है। भारत सीरीज में 3-0 से आगे है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत ने पहले तीन मैच में लक्ष्य का पीछा किया और उसके दबदबे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने किसी भी मैच में 14.4 ओवर से अधिक बल्लेबाजी नहीं की है, तीन से अधिक विकेट नहीं गंवाए हैं और 129 रन से अधिक के लक्ष्य का सामना नहीं किया है। इस शानदार सफलता का श्रेय मुख्य रूप से भारतीय गेंदबाजों को जाता है। अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा ने दो मैचों में चार विकेट लिए हैं, जबकि रेणुका सिंह ने शुक्रवार को ग्रीनफील्ड स्टेडियम में एक ही मैच में चार विकेट हासिल किए।

टॉस ने भी थोड़ी भूमिका निभाई होगी, क्योंकि हरमनप्रीत ने तीनों मौकों पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इससे उनके गेंदबाजों को कम ओस वाली परिस्थितियों में गेंदबाजी करने का मौका मिला। भारतीय गेंदबाजों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है और अब तक किसी भी श्रीलंकाई बल्लेबाज को 40 रन की संख्या को पार नहीं करने दिया है। भारतीय सीरीज में कई तरह के संयोजन आजमा रहा है। अरुंधति रेड्डी ने पहले दो मैच खेले, जबकि अगले मैच में रेणुका ने इस तेज गेंदबाज की जगह ली।

मंधाना अभी तक अपनी पूरी फार्म में नहीं भारतीय बल्लेबाजों ने भी गेंदबाजों का अच्छा साथ दिया। शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स ने अर्धशतक बनाकर अपनी शानदार फार्म बनाए रखी है। हालांकि, स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अभी तक अपनी पूरी फार्म में नहीं आ पाई हैं। उन्होंने तीन मैचों में 13.33 के औसत और 100 से कम के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाए हैं। बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना बड़ी पारी खेलने के लिए उत्सुक होगी। यह भी देखना बाकी है कि क्या भारत इस मैच में युवा बल्लेबाज गुनालन कमलिनी और अनुभवी हरलीन देओल को मौका देगा। भारत ने अब तक टीम के बाकी सभी 13 सदस्यों को मौका दिया है।