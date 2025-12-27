IND W vs SL W 4th T20I Live Streaming: जीत का चौका लगाने पर भारत की नजर, टीवी-मोबाइल पर ऐसे देखें मुकाबला
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल होने वाले विमंस टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी भारतीय टीम जोरो शोरो से कर रही है। भारतीय महिलाओं ने इन दिनों श्रीलंका के खिलाफ घर पर खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है।
अब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम जीत का चौका लगाना चाहेगी। दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम लाज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही फैंस इस मुकाबले को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?
भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला रविवार, 28 दिसंबर को खेला जाएगा।
भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस शाम 6:30 बजे होगा।
भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथे टी20 मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथे टी20 मुकाबले को मोबाइल पर जियो-हॉटस्टार एप पर देख सकते हैं। मैच से जुड़ी भी अभी अपडेट और अन्य खबरें आप दैनिक जागरण एप और बेवसाइट पर भी पढ़ सकते हैं।
भारतीय टीम मौजूदा सीरीज में अब तक विजयी रथ पर सवार रही है। टीम ने 3 में से3 मैच जीते हैं। पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से और दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हराया था। इसके बाद तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे मुकाबले को भारतीय महिलाओं ने 8 विकेट से अपने नाम किया था।
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रीचरणी, जी कमलिनी, हरलीन देयोल, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी।
चमारी अथापथु (कप्तान), हसनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, निमेश मधुशानी, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, इमेशा दुलानी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, मल्की मदारा, शशिनी गिम्हानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेवंडी, विषमि गुणरत्ने।
