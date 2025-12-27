IND W vs SL W 4th T20I Live Streaming: जीत का चौका लगाने पर भारत की नजर, टीवी-मोबाइल पर ऐसे देखें मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल होने वाले विमंस टी20 वर्ल्‍ड कप की तैयारी भारतीय टीम जोरो शोरो से कर रही है। भारतीय महिलाओं ने इन दिनों श्रीलंका के खिलाफ घर पर खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है।

अब हरमनप्रीत कौर की कप्‍तानी वाली टीम जीत का चौका लगाना चाहेगी। दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम लाज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही फैंस इस मुकाबले को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?

लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला रविवार, 28 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस शाम 6:30 बजे होगा। भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथे टी20 मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं? भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथे टी20 मुकाबले को टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथे टी20 मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं? भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच चौथे टी20 मुकाबले को मोबाइल पर जियो-हॉटस्‍टार एप पर देख सकते हैं। मैच से जुड़ी भी अभी अपडेट और अन्‍य खबरें आप दैनिक जागरण एप और बेवसाइट पर भी पढ़ सकते हैं।