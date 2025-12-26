Language
    IND W vs SL W: शेफाली वर्मा ने मचाया तूफान, अर्धशतकीय पारी खेल मिताली राज को छोड़ दिया पीछे

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:37 PM (IST)

    श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच में शेफाली वर्मा ने शानदार पारी खेली और तूफानी अर्धशतक जमाया। अपनी इस पारी के दौरान शेफाली ने मिताली राज को प ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। इसी कारण उन्हें लेडी सहवाग कहा जाता है। यानी ऐसी बल्लेबाज जो हर स्थिति में अपनी तूफानी बैटिंग जारी रखती है और गेंदबाजों के लिए काल बनती है। तिरुवनंतपुरम में शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच में शेफाली ने यही अवतार दिखाया और अपनी टीम को जीत दिलाई। जीत दिलाने के साथ-साथ दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने मिताली राज के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।

    शेफाली ने श्रीलंका के खिलाफ ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में नाबाद 79 रनों की पारी खेली जिसमें 42 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और तीन छक्के मारे। ये शेफाली का इस सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक है।

    मिताली को छोड़ा पीछे

    इस पारी के दौरान शेफाली ने एक खास मामले में अपनी पूर्व कप्तान मिताली राज को पीछो छोड़ दिया है। शेफाली टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मिताली से आगे निकल गई हैं। मिताली ने 89 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2364 रन बनाए हैं वहीं शेफाली ने 92 मैचों में इस आंकड़े को पार कर दिया। दोनों के स्ट्राइक रेट में काफी अंतर है। मिताली का स्ट्राइक रेट जहां 97 का है तो वहीं शेफाली का 134 का है।

    इसी के साथ शेफाली भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर आ गई हैं। पहले नंबर पर स्मृति मंधाना हैं जिनके नाम 156 मैचों में 4022 रन हैं। दूसरे नंबर पर हरमनप्रीत कौर हैं जिनके नाम 185 मैचों में 3689 रन हैं। तीसरे नंबर पर जेमिमा रोड्रिग्स हैं जिन्होंने 115 मैचों में 2479 रन बनाए हैं।

    दीप्ति ने भी बनाया रिकॉर्ड

    इस मैच में सिर्फ शेफाली ने ही नहीं बल्कि टीम की अनुभवी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने भी एक रिकॉर्ड अपन नाम किया है। दीप्ति ने इस मैच में तीन विकेट लिए हैं और वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गई हैं। उनके साथ यहां ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट हैं। दोनों के नाम 151 विकेट हैं। अगले मैच में दीप्ति ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज से आगे निकल सकती हैं।

