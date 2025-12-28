IND W vs SL W 4th T20: 10 हजारी बनने को तैयार Smriti Mandhana... तिरुवनंतपुरम में आज बनेगा नया कीर्तिमान!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana 10000 International Runs: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना आज (28 दिसंबर) को एक नया कीर्तिमान हासिल कर सकती हैं। मंधाना को 10,000 इंटरनेशनल रन पूरा करने के लिए महज 27 रन की दरकार है, जो वे भारत-श्रीलंका महिला टीम के बीच चौथे टी20 मैच (IND-W vs SL-W 4th T20I) में बना सकती हैं। यह मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्मृति इस मैच में 27 रन अगर बना लेती है तो वह 10 हजार इंटरनेशनल रन का आंकड़ा पूरा कर लेगी। उनसे पहले 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने का कारनामा भारत के लिए केवल मिताली राज ने ही किया है, जिनके नाम पर सभी फॉर्मेट के 333 इंटरनेशनल मैच में 10,868 रन दर्ज हैं।

वहीं, ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर अब तक तीन ही महिला क्रिकेटर यह रिकॉर्ड बना सकी हैं। अगर स्मृति मंधाना ऐसा करने में कामयाब होती है तो वह दुनिया की चौथी क्रिकेटर बन जाएंगी। शुरुआती तीन मैच में रन बनाने को संघर्ष करती दिखी स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana IND W Vs SL W 4th T20) अपनी शादी कैंसिल होने के बाद पहली बार इस सीरीज के जरिए क्रिकेट मैदान पर खेलने उतरी हैं। श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ शुरुआती तीन मैचों में उनका बल्ला कोई खास कमाल नहीं कर सका।

शुरुआती तीन मैच में केवल 40 रन ही वह बना सकी हैं। पहले मैच में 25 रन, दूसरे मैच में 14 रन, जबकि तीसरे टी20 मैच में महज 1 रन बनाकर वह आउट हुई थी। हालांकि, चौथे टी20आई मैच में उनके 27 रन बनाने के साथ ही वह रिकॉर्ड हासिल कर सकती है।

स्मृति मंधाना का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर स्मृति मंधाना ने 280 इंटरनेशनल मैच में कुल 9973 रन बनाए हैं।

7 टेस्ट मैच में स्मृति ने 629 रन बनाए हैं।

117 वनडे मैच में उन्होंने 5322 रन बनाए हैं।

156 टी20आई मैच में उन्होंने 4022 रन बनाए हैं। स्मृति के पास ये खास क्लब में शामिल होने का मौका स्मृति मंधाना अगर 27 रन बनाकर 10 हजार इंटरनेशनल रन पूरे कर लेती है, तो वह मिताली राज के बाद ये मुकाम हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन जाएंगी। मिताली राज ने 333 मैच में 8 शतक और 85 फिफ्टी के साथ कुल 10,868 रन बनाए हैं।