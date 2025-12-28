Language
    IND W vs SL W: आखिरी ओवर में क्यों आगबबूला हुईं कप्तान हरमनप्रीत कौर? मैच के बाद खुद किया खुलासा

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:34 PM (IST)

    चौथे टी20I मैच के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को गुस्से से लाल होते देखा। दरअसल, ये घटना मैच के आखिरी ओवर में घटी, जब हरमनप्रीत कौर फील्डिंग सेट ...और पढ़ें

    आखिरी ओवर में गुस्सा हुईं हरमनप्रीत कौर। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने चौथे टी20I मैच में श्रीलंका को 30 रन से हराकर 4-0 की बढ़त हासिल कर ली है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 221 का स्कोर बनाया। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन ही बना सकी।

    मैच के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को गुस्से से लाल होते देखा। दरअसल, ये घटना मैच के आखिरी ओवर में घटी, जब हरमनप्रीत कौर फील्डिंग सेट कर रही थीं। इस दौरान उन्हें गुस्से में खिलाड़ियों को इधर से उधर करते हुए देखा गया। मैच के बाद उन्होंने खुलासा किया कि वह क्यों नराज हुईं थीं।

    गुस्सा होने का बताया कारण

    अंत में गुस्सा होने पर हरमनप्रीत कौर ने कहा, समय कम होता जा रहा था, इसलिए मैं चाहती थी कि सभी खिलाड़ी समय पर अपनी जगह आएं। मैं नहीं चाहती थी कि आखिरी ओवर में तीन फील्डर बाहर खड़े रहें। मैं काफी समय से क्रिकेट खेल रही हूं, इसलिए हर मैच के बाद सुधार करने की कोशिश करती हूं।

    ऋचा को प्रमोट करने की बताई वजह

    बल्लेबाजी पर कौर ने कहा, शेफाली और स्मृति को श्रेय देना चाहिए और फिर जिस तरह से मैंने और ऋचा ने अच्छी तरह से मैच खत्म किया। हमने सोचा था कि हरलीन को मौका देंगे, लेकिन आज जैसा खेल चला, हमें ऋचा को जल्दी भेजना पड़ा क्योंकि वह किसी से भी बेहतर पारी को समाप्त कर सकती हैं।

    श्रीलंका ने किया फाइट बैक

    गौरतलब हो कि 221 रन के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका ने बेहतरीन प्रयास किया। हालांकि, रन काफी ज्यादा थे। भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। गेंदबाजों और फील्डरों ने निराश किया। 191 रन श्रीलंका का सर्वश्रेष्ठ T20I स्कोर है। इस मैच में कुल 412 रन बने, जो कि किसी मैच में तीसरा सर्वाधिक टोटल है।

