नहीं जाएगी गौतम गंभीर की टेस्ट वाली नौकरी, बीसीसीआई ने एक बयान से सब कर दिया साफ

एएनआई, नई दिल्ली: बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल गौतम गंभीर को भारतीय टीम के मुख्य कोच पद से हटाने की कोई योजना नहीं है। शुक्ला ने उन रिपोर्ट को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि गंभीर को टेस्ट टीम के कोच पद से हटाकर उनकी जगह किसी और को कोच बनाया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया गया था। राजीव शुक्ला ने कहा, मीडिया में गौतम गंभीर को लेकर चल रहीं अटकलों को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें हटाने की कोई योजना नहीं है।

सैकिया ने भी किया साफ बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी कह चुके हैं कि भारत के लिए नया कोच लाने या गंभीर को हटाने की खबरों में कोई दम नहीं है। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार के बाद गंभीर के कोचिंग पर प्रश्न उठ रहे थे। सैकिया ने कहा था कि इन खबरों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। लोग जो सोचना चाहे सोच सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। गंभीर की कोचिंग में अब भारतीय टीम की बड़ी चुनौती अगले वर्ष होने वाला टी-20 विश्व कप है, जहां वह अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। उससे पहले भारतीय टीम जनवरी में न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीन वनडे और पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी।