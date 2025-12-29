Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नहीं जाएगी गौतम गंभीर की टेस्ट वाली नौकरी, बीसीसीआई ने एक बयान से सब कर दिया साफ

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:52 PM (IST)

    टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद इस फॉर्मेट में हेड कोच गौतम गंभीर की नौकरी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बीसीसीआई उपाध्यक्ष राज ...और पढ़ें

    Hero Image

    गौतम गंभीर की नौकरी पर नहीं है खतरा

    एएनआई, नई दिल्ली: बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल गौतम गंभीर को भारतीय टीम के मुख्य कोच पद से हटाने की कोई योजना नहीं है। शुक्ला ने उन रिपोर्ट को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि गंभीर को टेस्ट टीम के कोच पद से हटाकर उनकी जगह किसी और को कोच बनाया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया गया था। राजीव शुक्ला ने कहा, मीडिया में गौतम गंभीर को लेकर चल रहीं अटकलों को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें हटाने की कोई योजना नहीं है।

    सैकिया ने भी किया साफ

    बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी कह चुके हैं कि भारत के लिए नया कोच लाने या गंभीर को हटाने की खबरों में कोई दम नहीं है। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार के बाद गंभीर के कोचिंग पर प्रश्न उठ रहे थे। सैकिया ने कहा था कि इन खबरों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। लोग जो सोचना चाहे सोच सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। गंभीर की कोचिंग में अब भारतीय टीम की बड़ी चुनौती अगले वर्ष होने वाला टी-20 विश्व कप है, जहां वह अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। उससे पहले भारतीय टीम जनवरी में न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीन वनडे और पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी।

    टेस्ट में रहा खराब प्रदर्शन

    गंभीर ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के हेड कोच का पद संभाला। उनके रहते टीम ने सीमित ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टेस्ट में निराश हाथ लगी है। गंभीर की कोचिंग में ही न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत को भारत में ही टेस्ट सीरीज में मात दी थी। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही हुआ। इसी कारण गंभीर को टेस्ट टीम की कोचिंग से हटाने की बातें उठ रही थीं।

    यह भी पढ़ें- Gautam Gambhir की कुर्सी पर मंडराया संकट! BCCI और वीवीएस लक्ष्मण की 'सीक्रेट मुलाकात' पर बड़ा खुलासा

    यह भी पढ़ें- हेड कोच के पद से गौतम गंभीर की होगी छुट्टी! BCCI ने इस दिग्गज क्रिकेटर को दिया ऑफर