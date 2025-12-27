हेड कोच के पद से गौतम गंभीर की होगी छुट्टी! BCCI ने इस दिग्गज क्रिकेटर को दिया ऑफर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर का कोचिंग करियर खतरे में आ गया है। अब रिपोर्ट है कि बीसीसीआई ने एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर से संपर्क किया है और उन्हें टेस्ट क्रिकेट टीम का कोच बनने का ऑफर दिया है।

भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मुंह की खानी पड़ी थी। टीम इंडिया 0-2 से टेस्ट सीरीज हारी थी। इसके बाद भारत ने वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज जीती, लेकिन अफ्रीकी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद गंभीर के रेड बॉल कोच को लेकर सवाल उठ रहे थे।

वीवीएस लक्ष्मण से किया गया संपर्क वहीं, अब एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, BCCI के एक अधिकारी ने वीवीएस लक्ष्मण को अप्रोच किया था और उनका मन टटोलना चाहा था। कहा जा रहा है कि बोर्ड टेस्ट फॉर्मेट के लिए किसी नए कोच की तलाश में है।

व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के हेड कोच के रूप में गौतम गंभीर का रिकॉर्ड प्रभावशाली है। टीम ने उनके अंडर पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीती और फिर एशिया कप पर कब्जा जमाया। हालांकि, टेस्ट में यह रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है।

नहीं बनना चाहते हैं कोच! टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एक बार फिर अनौपचारिक रूप से वीवीएस लक्ष्मण से यह जानने के लिए संपर्क किया था कि क्या वह लाल गेंद की टीम को कोचिंग देने में रुचि लेंगे। हालांकि, इस दिग्गज बल्लेबाज ने बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 'क्रिकेट के प्रमुख' बनकर रहने पर खुशी जताई है।