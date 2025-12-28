Gautam Gambhir की कुर्सी पर मंडराया संकट! BCCI और वीवीएस लक्ष्मण की 'सीक्रेट मुलाकात' पर बड़ा खुलासा

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:31 AM (IST)

    Gautam Gambhir: क्या छीनी जाएगी गौतम गंभीर की हेड कोच की कुर्सी? दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद BCCI और VVS लक्ष्मण के बीच एक 'सीक ...और पढ़ें

    BCCI और वीवीएस लक्ष्मण की 'सीक्रेट मुलाकात' पर बड़ा खुलासा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और टीम इंडिया (Team India) के लिए साल 2025'कभी खुशी-कभी गम' जैसा रहा है। एक तरफ जहां भारत ने गंभीर के मार्गदर्शन में एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े खिताब जीते, वहीं दूसरी ओर टीम को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जैसी बड़ी द्विपक्षीय सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा।

    दक्षिण अफ्रीका ने तो भारत को उसके घर में ही 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। यह हार 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में मिली 3-0 की हार के बाद आई है। टेस्ट में इन लगातार हारों ने टेस्ट कोच के रूप में गंभीर की साख पर 'गंभीर' सवाल खड़े कर दिए हैं।

    इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के मुतााबिक, गौतम गंभीर की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। बीसीसीआई (BCCI Meeting) ने वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) से हेड कोच के लिए मुलाकात की थी, लेकिन अब इस पर एक दूसरी रिपोर्ट सामने आई है जिससे पूरी सच्चाई सामने पता चली है। 

    क्या VVS लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट कोच?

    दरअसल, न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद, बीसीसीआई (BCCI) के एक बड़े अधिकारी ने अनौपचारिक रूप से वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) से संपर्क किया था।

    उनसे पूछा गया कि क्या वे टेस्ट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभालना चाहेंगे। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज लक्ष्मण फिलहाल बेंगलुरु में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के प्रमुख के रूप में अपने काम से खुश हैं।

    BCCI ने अटकलों को किया खारिज

    दूसरी ओर, NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर (Gautam Gambhir Head Coach of Team India) कहीं नहीं जा रहे हैं और वे 2027 वर्ल्ड कप तक कोच बने रहेंगे। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,

     

    हमने वीवीएस लक्ष्मण से आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से कोई बात नहीं की है। बीसीसीआई को गौतम गंभीर पर पूरा भरोसा है और इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है।

    बीसीसीआई सूत्र

    गंभीर के भविष्य पर सस्पेंस

    भारतीय क्रिकेट में अनिश्चितताओं का दौर रहता है। जैसे टी20 विश्व कप 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले उप-कप्तान शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया। वैसे ही गंभीर के भविष्य को लेकर लगातार कयास जारी हैं। भले ही गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 विश्व कप तक का हो, लेकिन अगले 5 हफ्तों में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में टीम के प्रदर्शन के हिसाब से उनके कार्यकाल की समीक्षा की जा सकती है। 

