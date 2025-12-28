Gautam Gambhir की कुर्सी पर मंडराया संकट! BCCI और वीवीएस लक्ष्मण की 'सीक्रेट मुलाकात' पर बड़ा खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और टीम इंडिया (Team India) के लिए साल 2025'कभी खुशी-कभी गम' जैसा रहा है। एक तरफ जहां भारत ने गंभीर के मार्गदर्शन में एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े खिताब जीते, वहीं दूसरी ओर टीम को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जैसी बड़ी द्विपक्षीय सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा।

दक्षिण अफ्रीका ने तो भारत को उसके घर में ही 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। यह हार 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में मिली 3-0 की हार के बाद आई है। टेस्ट में इन लगातार हारों ने टेस्ट कोच के रूप में गंभीर की साख पर 'गंभीर' सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के मुतााबिक, गौतम गंभीर की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। बीसीसीआई (BCCI Meeting) ने वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) से हेड कोच के लिए मुलाकात की थी, लेकिन अब इस पर एक दूसरी रिपोर्ट सामने आई है जिससे पूरी सच्चाई सामने पता चली है।

क्या VVS लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट कोच? दरअसल, न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद, बीसीसीआई (BCCI) के एक बड़े अधिकारी ने अनौपचारिक रूप से वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) से संपर्क किया था।

उनसे पूछा गया कि क्या वे टेस्ट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभालना चाहेंगे। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज लक्ष्मण फिलहाल बेंगलुरु में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के प्रमुख के रूप में अपने काम से खुश हैं।