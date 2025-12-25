'वो सचिन तेंदुलकर थे...', Vaibhav Suryavanshi को भारतीय टीम में जगह दो; शशि थरूर ने बीसीसीआई से की मांग

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा की तुलना महान बल्‍लेबाज सचिन तेंदुलकर से की। थरूर ने बीसीसीआई से गुजारिश की है कि 14 साल के शशि थरूर को राष्‍ट्रीय टीम में जगह दी जाए।

शशि थरूर ने अपने आधिकारिक एक्‍स हैंडल पर पोस्‍ट किया, 'आखिरी बार 14 साल के लड़के ने इतनी क्रिकेट प्रतिभा दिखाई थी, वो सचिन तेंदुलकर थे। और हम सभी जानते हैं कि वो क्‍या बने। हमें किसका इंतजार है? वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए खेलना चाहिए।' थरूर ने गौतम गंभीर, बीसीसीआई, सचिन तेंदुलकर और अजीत अगरकर के आधिकारिक अकाउंट्स को टैग किया।

वैभव का धांसू प्रदर्शन 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्‍लेबाजी से काफी प्रभावित किया है। उन्‍होंने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की तूफानी पारी खेली। वैभव, लिस्‍ट ए क्रिकेट में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्‍लेबाज बने। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने केवल 36 गेंदों में शतक पूरा किया।