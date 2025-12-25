'वो सचिन तेंदुलकर थे...', Vaibhav Suryavanshi को भारतीय टीम में जगह दो; शशि थरूर ने बीसीसीआई से की मांग
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा की तुलना महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से की है। थरूर ने बीसीसीआई से गुजारिश की है कि 14 साल ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा की तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से की। थरूर ने बीसीसीआई से गुजारिश की है कि 14 साल के शशि थरूर को राष्ट्रीय टीम में जगह दी जाए।
शशि थरूर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, 'आखिरी बार 14 साल के लड़के ने इतनी क्रिकेट प्रतिभा दिखाई थी, वो सचिन तेंदुलकर थे। और हम सभी जानते हैं कि वो क्या बने। हमें किसका इंतजार है? वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए खेलना चाहिए।' थरूर ने गौतम गंभीर, बीसीसीआई, सचिन तेंदुलकर और अजीत अगरकर के आधिकारिक अकाउंट्स को टैग किया।
वैभव का धांसू प्रदर्शन
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया है। उन्होंने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की तूफानी पारी खेली। वैभव, लिस्ट ए क्रिकेट में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने केवल 36 गेंदों में शतक पूरा किया।
एबीडी का रिकॉर्ड तोड़ा
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 16 चौके और 15 छक्के की मदद से 190 रन बनाए। इस तरह सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का एबी डीविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय युवा सनसनी ने 59 गेंदों में 150 रन का आंकड़ा पार किया जबकि एबीडी ने 64 गेंदों में यह कमाल किया था।
