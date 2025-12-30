T20 World Cup 2026: ओमान की कप्तानी करेगा ये 'भारतीय', सेलेक्टर्स ने टीम में किए पांच बदलाव

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप-2026 के लिए ओमान ने अपनी टीम का एलान कर दिया है। सेलेक्टर्स ने एक भारतीय को कप्तानी सौंपी है। इस खिलाड़ी का नाम है जतिंदर सिंह। वर्ल्ड कप को लेकर सेलेक्टर्स ने कई बड़े फैसले लिए हैं और बदलाव किए हैं।

एशिया कप-2025 में खेलने वाली ओमान की टीम के मुकाबले ये टीम काफी अलग है। इसमें पांच खिलाड़ियों को बदला गया है जिसमें टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लुधियाना में पैदा हुए जतिंदर को कप्तानी मिली है तो वहीं विनायक शुक्ला को उप-कप्तानी सौंपी गई है।

किए पांच बदलाव टीम के अनुभवी ऑलराउंडर आमिर कलीम को टीम में जगह नहीं मिली है। उन्होंने एशिया कप में अर्धशतक भी जमाया था। 43 साल के कलीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दमदार खेल दिखाया था, लेकिन इसका फायदा उन्हें हुआ नहीं है। वह वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिलेगा। टीम में जो नए चेहरे आए हैं उनमें ऑलराउंडर वसीम अली, करण सोनावाले और जय ओडेरा के नाम शामिल हैं। तेज गेंदबाज शफीक जेन और जितेन रामानंदी को भी टीम में जगह मिली है। टीम में युवा और अनुभव का अच्छा खासा मिश्रण है।