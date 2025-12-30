Language
    T20 World Cup 2026: ओमान की कप्तानी करेगा ये 'भारतीय', सेलेक्टर्स ने टीम में किए पांच बदलाव

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:15 PM (IST)

    भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप-2026 के लिए ओमान ने अपनी टीम का एलान किया है। टीम में बड़ी संख्या में बदलाव किए गए हैं औ ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप-2026 के लिए ओमान ने अपनी टीम का एलान कर दिया है। सेलेक्टर्स ने एक भारतीय को कप्तानी सौंपी है। इस खिलाड़ी का नाम है जतिंदर सिंह। वर्ल्ड कप को लेकर सेलेक्टर्स ने कई बड़े फैसले लिए हैं और बदलाव किए हैं।

    एशिया कप-2025 में खेलने वाली ओमान की टीम के मुकाबले ये टीम काफी अलग है। इसमें पांच खिलाड़ियों को बदला गया है जिसमें टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लुधियाना में पैदा हुए जतिंदर को कप्तानी मिली है तो वहीं विनायक शुक्ला को उप-कप्तानी सौंपी गई है।

    किए पांच बदलाव

    टीम के अनुभवी ऑलराउंडर आमिर कलीम को टीम में जगह नहीं मिली है। उन्होंने एशिया कप में अर्धशतक भी जमाया था। 43 साल के कलीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दमदार खेल दिखाया था, लेकिन इसका फायदा उन्हें हुआ नहीं है। वह वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिलेगा। टीम में जो नए चेहरे आए हैं उनमें ऑलराउंडर वसीम अली, करण सोनावाले और जय ओडेरा के नाम शामिल हैं। तेज गेंदबाज शफीक जेन और जितेन रामानंदी को भी टीम में जगह मिली है। टीम में युवा और अनुभव का अच्छा खासा मिश्रण है।

    शफीक ने एशिया राइजिंग स्टार टू्र्नामेंट में ओमान के लिए डेब्यू किया था। इसी में करण ने भी हिस्सा लिया था। रामानंदी ओडेरा और वसीम टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ओमान के लिए खेल चुके हैं।

    इन टीमों से लेगी टक्कर

    ओमान को वर्ल्ड कप में ग्रुप-बी में रखा गया है। इस ग्रुप में श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। टीम नौ फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी।

    टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ओमान की टीम

    जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावाले, शाह फैसल, नदीम खान, सूफयान महमदू, जय ओडेरा, शफीक जेन, अशीष ओडेरा, जितेन रामानंदी और हसनैन अली शाह।

