Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे', बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भारतीय कप्तान को लेकर किया हैरान करने वाला खुलासा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाज उन्हें काफी मैस ...और पढ़ें

    Hero Image

    सूर्यकुमार यादव को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेल का हैरान करने वाला खुलासा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की छवि एक दम साफ समझी जाती है। वह किसी तरह के विवादों में नहीं रहते। वह मैदान पर भी बिल्कुल शांत रहते हैं और अगर कोई विवाद होता भी है तो वह शांति से उसे निपटा लेते हैं, लेकिन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने सूर्यकुमार को लेकर ऐसा दावा किया है कि सभी हैरान रह गए हैं। इस अभिनेत्री का नाम है खुशी मुखर्जी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुशी हाल ही में एमटीवी स्पिलिट्सविला में दिखी थीं। उन्होंने कहा है कि सूर्यकुमार उन्हें काफी मैसेज करते थे। उन्होंने कहा कि दोनों की बातें ज्यादा चलीं नहीं। सूर्यकुमार इस समय शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम देविशा है। दोनों ने लंबे समय तक डेट करने के बाद शादी की थी।

    'मैं नहीं करना चाहती डेट'

    खुशी से हाल ही में एक इवेंट में सवाल किया गया था कि क्या वो किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती हैं तो उन्होंने सीधा सा जवाब न में दिया। उन्होंने कहा, "मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती। मेरे पीछे काफी क्रिकेटर पड़े हैं। सूर्यकुमार मुझे काफी मैसेज करते थे। अब हम ज्यादा बात नहीं करते। मैं उनसे अपना नाम जोड़ना भी नहीं चाहती। मुझे मेरे से जुड़े किसी लिंकअप की खबरें पसंद नहीं हैं।"

    मंदिर पहुंचे सूर्यकुमार यादव

    सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ तिरुपति के श्री वेंकेटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए हैं। सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत अगले साल टी20 वर्ल्ड कप-2026 खेलेगा और अपना खिताब बचाने की कोशिश करेगा। सूर्यकुमार की फॉर्म भी इस समय चर्चा का विषय है। उनके बल्ले से लंबे समय से रन नहीं निकले हैं। मंदिर जाकर निश्चित तौर पर सूर्यकुमार ने अपनी फॉर्म और टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की दुआ मांगी होगी।

    यह भी पढ़ें- टी20 वर्ल्ड कप जीत की मन्नत मांगने तिरुपति मंदिर पहुंचे सूर्यकुमार यादव, पत्नी के साथ किए दर्शन

    यह भी पढ़ें- शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने की जल्दबाजी भारी पड़ी, कप्तान होने के कारण सूर्य कुमार की जगह बची