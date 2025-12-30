Language
    टी20 वर्ल्ड कप जीत की मन्नत मांगने तिरुपति मंदिर पहुंचे सूर्यकुमार यादव, पत्नी के साथ किए दर्शन

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:08 PM (IST)

    Hero Image

    तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे सूर्यकुमार यादव और देविशा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पत्नी देविशा के साथ मंगलवार को तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन किए। दोनों वैकुंठ एकादशी के मौके पर मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे। भारतीय कप्तान ने उस मंदिर में दर्शन किए हैं जहां की काफी मान्यता मानी जाती है।

    सू्र्यकुमार ने गुलाबी रंग की शेरवानी पहने हुई थी जबकि उनकी पत्नी देविशा ने सिल्क साड़ी पहनी थी। मंदिर के बाहर सूर्यकुमार ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने फैंस से भी मुलाकात की और जिन्होंने सेल्फी मांगी थी उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई।

    टी20 वर्ल्ड कप जीत पर नजरें

    सूर्यकुमार अगले साल फरवरी-मार्च में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। ये पहली बार होगा जब सूर्यकुमार वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि वह अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को खिताब बचाने में सफलता दिलाएं। भारत ने साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। सूर्यकुमार भी उस टीम का हिस्सा थे और फाइनल में उनके एक शानदार कैच ने भारत की जीत पक्की की थी। सूर्यकुमार इस बार चाहेंगे कि उनकी कप्तानी में भारत खिताब जीतने में सफलता हासिल करें।

    फॉर्म की चिंता

    सूर्यकुमार ने मंदिर में भारत की जीत की कमाना तो की ही होगी साथ ही ये दुआ भी मांगी होगी कि उनके बल्ले से जो रनों का सूखा चल रहा है वो खत्म हो जाए। सूर्यकुमार यादव की फॉर्म चिंता का विषय है। काफी समय से सूर्यकुमार रनों के लिए तरस रहे हैं और इसी कारण उन पर सवाल भी उठे हैं।

