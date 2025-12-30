Language
    IPL ऑक्शन में बरसे करोड़ों, पर देश ने फेरा मुंह… SRH के स्टार का T20 WC 2026 से पत्ता साफ

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    T20 World Cup 2026: इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा की है, जिसमें लियाम लिविंगस्टोन को बाहर कर दिया गया है, जिससे स ...और पढ़ें

    Hero Image

    T20 WC 2026 के लिए इंग्लैंड की स्क्वॉड से Liam Livingstone क्यों बाहर?

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। England T20 World Cup Squad: इंग्लैंड ने ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है, लेकिन इसमें एक नाम गायब देखकर हर कोई हैरान है। वह नाम है लियाम लिविंगस्टोन का। कभी इंग्लैंड की जीत के सबसे बड़े हीरो माने जाने वाले लिविंगस्टोन अब टी-20 विश्व कप जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट से बाहर हैं।

    हर किसी को हैरानी इस बात से भी हो रही है कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में उन्हें SRH ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा था। ऐसे में जानते हैं क्यों लियाम लिविंगस्टोन को ड्रॉप किया गया।

    T20 WC 2026 के लिए इंग्लैंड की स्क्वॉड से Liam Livingstone बाहर

    दरअसल, लियाम लिविंगस्टोन (Why Liam Livingstone out of T20 WC 2026 England Squad) को बाहर करने के पीछे तीन अहम कारण माने जा रहे हैं-

    1. युवाओं को मौका

    इंग्लैंड के सिलेक्टर्स ने इस बार विल जैक्स और जैक बेथल जैसे युवाओं को मौका दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लियाम को युवा खिलाड़ियों की वजह से मौका नहीं मिला। 

    2. खराब फॉर्म और अनिश्चित रोल

    पिछले कुछ समय से लिविंगस्टोन का रोल टीम में साफ नहीं था। कभी वे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते, तो कभी ऊपर। इस वजह से वे अपनी पुरानी लय खो चुके थे और टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। ये भी एक कारण माना जा रहा है कि उन्हें इस वजह से टी20 विश्व कप के लिए जगह नहीं मिली। 

    3. फिनिशर के तौर पर काम नहीं आ रहे थे

    टीम मैनेजमेंट अब ऐसे खिलाड़ी चाहता है जिनके काम फिक्स हों। टी20 विश्व कप 2026 के लिए लिविंगस्टोन को मौका मिलता तो वह एक 'ऑलराउंडर' के तौर पर ही सिमित रह जाते, जबकि टीम को फिनिशर की जरूरत थी।

    SRH ने IPL Auction में 13 करोड़ में खरीदा

    इंग्लैंड की टीम के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone IPL Auction 2026) को आईपीएल 2026 ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद में 13 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्हें नीलामी में खरीदने के लिए 4 टीमों ने रुचि दिखाई थी।

    SRH ने उनके खरीदने के लिए केकेआर के साथ बिडिंग शुरू की थी। एक तरफ हैदराबाद ने बिडिंग जारी रखी तो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की एंट्री हुई। हालांकि, 12.80 करोड़ तक पहुंचकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पीछे हट गई और अंत में काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ में लियाम लिविंगस्टोन को खरीदा। 

    2026 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की प्रोविजनल स्क्वॉड

    हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, सैम करन, आदिल राशिद, क्रिस वोक्स, फिल साल्ट, विल जैक्स, बेन डकेट, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोश टंग, ल्यूक वुड और जैकब बेथल।

