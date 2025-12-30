स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की संयुक्‍त मेजबानी में अगले साल होने वाले टी20 विश्‍व कप के लिए मंगलवार को इंग्‍लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्रोविजनल स्क्वॉड का एलान किया। 15 सदस्‍यीय इस स्‍क्वॉड की कमान हैरी ब्रूक को सौंपी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह है कि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोटिल हैं, इसके बाद भी उन्‍हें विश्‍व कप के लिए चुनी गई टीम में जगह मिली है। गौर करने वाले बात यह है कि इंग्‍लैंड ने अपने प्रोविजनल स्क्वॉड का एलान किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रोविजनल स्क्वॉड क्‍या होता है?

अभी भी बदले जा सकते प्‍लेयर दरअसल, प्रोविजनल स्क्वॉड (Provisional Squad) एक अस्थायी टीम या खिलाड़ियों का समूह है, जिसे किसी टूर्नामेंट के लिए घोषित किया जाता है। हालांकि, इसमें बाद में बदलाव की गुंजाइश होती है। यह अंतिम टीम नहीं होती। इसमें चोट या प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। प्‍लेयर्स को रिप्‍लेस करने के लिए एक समय निर्धारित होता है। इसे कट ऑफ टाइम कहते हैं।

1 महीने पहले तक करना होता एलान किसी भी मल्‍टी नेशनल टूर्नामेंट की शुरुआत से 1 महीने पहले सभी टीमों को अपना स्‍क्वॉड जारी करना होता है। टी20 विश्‍व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है। ऐसे में सभी टीम जनवरी के पहले हफ्ते तक अपने अंतिम स्‍क्वॉड का एलान कर सकती हैं। अगर टीम इससे पहले तक अपने स्‍क्वॉड का एलान करती हैं तो वह 7 जनवरी से पहले तक इसमें बदलाव भी कर सकती हैं।

इसके लिए बोर्ड को आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से औपचारिक अनुमति नहीं लेनी होगी। 7 जनवरी के बाद अगर स्‍क्वॉड में कोई बदलाव करना है तो ICC की टेक्निकल कमेटी से अनुमति लेनी होगी। सीरियस कंडीशन में ही स्‍क्वॉड में बदलाव हो सकता है। जैसे अगर कोई प्‍लेयर गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद टीम में बदलाव को मंजूरी मिल सकती है।