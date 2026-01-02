T20 World Cup 2026: एडेन मार्करम दिलाएंगे साउथ अफ्रीका को पहला खिताब, 7 खिलाड़ियों को पहली बार मिला वर्ल्ड कप का टिकट
टी20 विश्व कप 2024 के उपविजेता दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। प्रोटियाज क ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्व कप 2024 की उपविजेता दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। भारत और श्रीलंका में होने वाले इस टूर्नामेंट की कमान एडेन मार्कराम संभालंगे। इस टीम में कगिसो रबाडा की वापसी हुई। वहीं 7 प्लेयर पहली बार विश्व कप खेलने जा रहे हैं।
रबाडा की वापसी हुई
प्रोटियाज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कागिसो रबाडा की वापसी है। अनुभवी तेज गेंदबाज पसली की चोट के कारण हाल ही में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे। हालांकि, अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और विश्व कप के लिए फिट हैं। रबाडा की वापसी से साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। एनरिच नॉर्जे को भी टीम में जगह मिली है। स्पिन डिपार्टमेंट में केशव महाराज और जॉर्ज लिंडे को जगह दी गई है। बाएं हाथ के स्पिनर क्वेना माफाका को भी टीम में चुना गया है।
रयान-स्टब्स को नहीं मिला मौका
बल्लेबाजी ऑर्डर में कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन को टीम से बाहर कर दिया गया है, वहीं मिडिल आर्डर बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को भी नहीं चुना गया है। सेलेक्टर्स ने जेसन स्मिथ को मौका दिया है। जेसन ने अब तक केवल दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।
युवाओं पर जताया भरोसा
युवा डेवाल्ड ब्रेविस और डोनोवन फरेरा को टीम में शामिल किया गया है। दोनों ही मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे। अनुभवी खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर टीम के अहम खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रखा गया है। यह एक चुनौतीपूर्ण ग्रुप है, जिसमें न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है।
प्रोटीज टीम 9 फरवरी को अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। 2024 में उपविजेता रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद होगी कि यह टीम खिताब जीतने में सफल होगी और अंततः आईसीसी व्हाइट बॉल ट्रॉफी के लिए अपने लंबे इंतजार को खत्म करेगी।
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) January 2, 2026
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, to be held in India and Sri Lanka from 07 February - 08 March.
T20 International (T20I) captain Aiden Markram will lead the side, which… pic.twitter.com/EqZvYPpCga
टी20 विश्व कप 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम
एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, टोनी डी जोरजी, कॉर्बिन बॉश, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।